元イングランド代表FWジェイミー・バーディが、イングランドへ戻るかもしれない。昨季レスター・シティとの契約に終止符を打ち、イタリアのクレモネーゼへ移籍したバーディ。しかしクレモネーゼは最終節でコモに1-4と大敗。序盤戦の好調もむなしく降格となってしまった。バーディの契約は1年であり、セリエAに残留した場合のみ延長オプションが有効となっていたが、チーム降格のためバーディは退団の見込みだ。しかし、バーディが