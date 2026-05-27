日本サッカー協会(JFA)は27日、6月に活動を行うU-19日本代表メンバーを発表した。山口智監督が指揮する同代表は、北中米ワールドカップに臨む日本代表のトレーニングパートナーとして帯同するグループとして活動する。W杯トレーニングパートナー組は、6月頭からメキシコ・モンテレイで行われる日本代表の事前キャンプから合流予定。日本代表は同月15日にオランダ代表、21日にチュニジア代表、26日にスウェーデン代表とグループ