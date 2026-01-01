¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¡ÈÀ»ÃÏ¡ÉÂå¡¹ÌÚ¤Ç¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¡ª²ñ¾ì¤ò¸«¤ï¤¿¤·¤Æ´¶¶Ë¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤â
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¡Øayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A We are ayu -ep.Seichi-¡Ù¤ò¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¢£¡Öº£¤Þ¤Ç¤â ¤³¤ì¤«¤é¤â ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â ÁÛ¤¤¤Ï1¤Ä¡×
¡Ö»äÃ£¤Ï¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡¡¤³¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¡¤³¤Î»þÂå¤Ç¤â¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Âç¤¤ÊÇò¤¯ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢1¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö»þÂå¡×¡£2024Ç¯3·î¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØËüÇî¤ÎÂÀÍÛ¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¥«¥Ðー¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¡£ÁÔÂç¤Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÈÇ÷ÎÏ¤ÎÊ®¿å¥·¥çー¤Î±ÇÁü¤òÇØ¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿ÉÍºê¤Ø¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÇÂç¤¤Ê¥É¥ì¥¹¤¬°ú¤È´¤«¤ì¥¿¥¤¥È¤ÊÌÂºÌ°áÁõ¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡ÖReal me¡×¤ä¡ÖUNITE!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÅê²¼¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ò°ìµ¤¤Ë¾å¤²¤ë¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖM¡×¤ä¡ÖFree & Easy¡×¤ò¥Àー¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÈäÏª¡£¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò°ìµ¤¤Ëayu¥ïー¥ë¥É¤ÎÃæ¤Ë°ú¤¹þ¤à¡£2016Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖMad World¡×¤Ç¤Ï¡Ô¶µ¤¨¤Æ¤è¤Í¤§¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¡¡¤³¤Î»þÂå¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¡Õ¤Èº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¶¯Îõ¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤Î°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£
Çò¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢2003Ç¯¤Ë¡ØÂè45²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖNo way to say¡×¤ò´Þ¤à¡¢¡Ömomentum¡×¡ÖYou were¡Ä¡×¡ÖCAROLS¡×¤È¤¤¤¦Åß¤òºÌ¤ëÌ¾¶Ê¥á¥É¥ìー¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤¢¤È¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Ë²Î¾§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ömimosa¡×¡£2025Ç¯¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¤½¤Î²Î»ì¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë2025Ç¯¤òÄù¤á³ç¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºÇ¿·¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤À¡Ê¥É¥é¥Þ¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¡£¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤Î¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç¸«¤ï¤¿¤·¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°ÃúÇ«¤Ë²Î¤¤ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¸áÁ°0»þ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤ä¡Øa-nation¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤É¡¢1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë´¿À¼¤¬¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤ÇÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤â ¤³¤ì¤«¤é¤â ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â ÁÛ¤¤¤Ï1¤Ä¡×¡ÖWe are ayu¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤ËÉÍºê¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¸÷¤ë¤¦¤Á¤ï¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤ò¸«¤ï¤¿¤·¤Æ´¶¶Ë¤Þ¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¢±é½Ð¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÅ¶¨¤âµö¤µ¤º¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢³Æ¹ñ¤«¤é½¸·ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¡ÈÀ»ÃÏ¡ÉÂå¡¹ÌÚ¤ÇºÇ¹â¤Î¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿ÉÍºê¡£
½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥åー28¼þÇ¯µÇ°Æü¤È¤Ê¤ë4·î8Æü¤òÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¡£17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹á¹Á¸ø±é¡¢Ã±ÆÈ½é¤Î¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¸ø±é¡¢1Ê¬¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ËÄÉ²Ã¸ø±é³«ºÅ¤Ç2Ëü6,000Ì¾¤òÆ°°÷¤·¤¿ÂæËÌ¸ø±é¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë1Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤¿½é¤ÎËÌµþ¸ø±é¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¤¢¤é¤¿¤ÊµÏ¿¤òºî¤ê¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿2025Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¶î¤±½ä¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢¤Ë¸Ø¤ë¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÆüËÜ¤Î²ÎÉ±¤ÎÆ°¸þ¤«¤é¡¢º£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
PHOTO BY ²ÅÌÐ²íÇ·¡¢¹âÉÍ±ÉÂ¢¡¢»³ÊÕ³Ø
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
00. Opening
01. »þÂå
02. Real me
03. WARNING
04. UNITE!
05. Opening Bells
06. M
07. Free & Easy
08. Marionette -prelude-
09. Marionette
10. Band Introduction
11. decision
12. (miss)understood
13. Mad World
14. momentum
15. No way to say ～ You were¡Ä ～ CAROLS
16. mimosa
17. Survivor
18. Dreamed a Dream
19. Startin¡Ç
20. talkin¡Ç 2 myself
21. SURREAL ～ evolution ～ SURREAL
22. Feel the love ～ rollin¡Ç ～ Sparkle
23. Boys & Girls
24. Born To Be¡Ä
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.11 ON SALE
DVD¡õBlu-ray¡Øayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A ～I am ayu～¡Ù
