声優事務所「スタイルキューブ」一斉に5人退所でファン驚き 13年所属の豊田萌絵、伊藤美来ら
声優事務所「スタイルキューブ」は1日、所属声優の豊田萌絵、伊藤美来、奥山敬人、Machico、白石真菜が退所したことを発表した。長年所属していた豊田、伊藤らが一斉に退所となり、ネット上で驚きの声があがっている。
【写真】雰囲気違う！新しいアー写の伊藤美来＆豊田萌絵＆Machico
公式サイトでは「この度、以下の5名が2025年12月31日をもちまして、スタイルキューブとの専属マネージメント契約が満了した事に伴い、退所となりました」とし、豊田、伊藤、奥山、Machico、白石の退所を報告。
「常日頃多大なるご支援いただいているファンの皆様、及び、関係者の皆様には、心より感謝申し上げます。引き続き、温かいご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
特に豊田と伊藤は一緒にユニット活動もしており、約13年所属するなど事務所の顔だった。豊田はXで「節目の年を迎え、これからのことをゆっくり考える中で、新しい環境でもう一度挑戦してみたいと思うようになり、このような決断に至りました。約13年間スタイルキューブにて、本当に多くのことを学ばせていただきました。ここで出会ったすべてのご縁や時間が、今の私をつくってくれたと感じています。感謝の気持ちを忘れずに、これからも精進して参ります。温かく送り出してくださったことに、心より感謝申し上げます」と退所の理由を告白し、声優事務所・響へ移籍する。
一方、伊藤は「このたび、2025年12月31日をもちまして、13年間お世話になりましたスタイルキュープを離れ、2026年1月1日よりポイスキットに所属することとなりました。役者としても人としても未熟だった私を、デビューから今日まで長きにわたり支え、導いてくださったスタイルキュープの皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。
『ウマ娘』トウカイテイオー役などで知られるMachicoは、伊藤と同じくボイスキットへ移籍し、今回の退所にネット上では「スタイルキューブこんなに抜けることある？」「スタイルキューブ…何が起きてるんだ」「スタイルキューブ、嘘だよな」「スタイルキューブ主力まとめて抜けとるやんけ」など驚きと困惑の声があがっている。
なお、スタイルキューブに現在所属している声優は主に石原夏織、小倉唯など。
【写真】雰囲気違う！新しいアー写の伊藤美来＆豊田萌絵＆Machico
公式サイトでは「この度、以下の5名が2025年12月31日をもちまして、スタイルキューブとの専属マネージメント契約が満了した事に伴い、退所となりました」とし、豊田、伊藤、奥山、Machico、白石の退所を報告。
特に豊田と伊藤は一緒にユニット活動もしており、約13年所属するなど事務所の顔だった。豊田はXで「節目の年を迎え、これからのことをゆっくり考える中で、新しい環境でもう一度挑戦してみたいと思うようになり、このような決断に至りました。約13年間スタイルキューブにて、本当に多くのことを学ばせていただきました。ここで出会ったすべてのご縁や時間が、今の私をつくってくれたと感じています。感謝の気持ちを忘れずに、これからも精進して参ります。温かく送り出してくださったことに、心より感謝申し上げます」と退所の理由を告白し、声優事務所・響へ移籍する。
一方、伊藤は「このたび、2025年12月31日をもちまして、13年間お世話になりましたスタイルキュープを離れ、2026年1月1日よりポイスキットに所属することとなりました。役者としても人としても未熟だった私を、デビューから今日まで長きにわたり支え、導いてくださったスタイルキュープの皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。
『ウマ娘』トウカイテイオー役などで知られるMachicoは、伊藤と同じくボイスキットへ移籍し、今回の退所にネット上では「スタイルキューブこんなに抜けることある？」「スタイルキューブ…何が起きてるんだ」「スタイルキューブ、嘘だよな」「スタイルキューブ主力まとめて抜けとるやんけ」など驚きと困惑の声があがっている。
なお、スタイルキューブに現在所属している声優は主に石原夏織、小倉唯など。