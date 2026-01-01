アップル（Apple）は、音楽配信サービス「Apple Music」限定で、プレイリスト「New Year Starters 2026」を公開した。

2026年のプレイリスト「New Year Starters 2026」は、「Official髭男dism」、「BE:FIRST」、「西野カナ」、ラッパーの「IO」の4組のアーティストが選曲した。

Official髭男dism

BE:FIRST

西野カナ

IO

また、DJの「ヨウスケ・ユキマツ」による「New Year DJ Mix」もApple Musicで限定公開される。

このほか「App Store」では、年末年始のテーマ「App Storeで馬九行く」による、人気ゲームが登場するCMなども公開されている。期間は8日まで。

「Apple TV」では、「新春初売りヒットムービー」として、「ミッション：インポッシブル／ファイナルレコニング」など300タイトル以上が特別価格で配信される。期間は14日まで。

「Apple Books」では、「ベストセラー作品 新年特別価格」として、Apple Booksのベストセラー作品を特別価格で紹介している。期間は9日まで。

Podcastでは、「新年に聴こう」として、Podcast新番組の中からおすすめの番組が紹介されている。期間は9日まで。