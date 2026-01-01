この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が、「【引退競走馬】のセカンドキャリア。那須で新たな才能が開花する瞬間【リトレーニング密着】」と題した動画を公開しました。動画では、競走馬を引退したばかりの馬が、乗馬として新たな才能を開花させるためのトレーニングに励む姿が紹介されています。

動画の主役は、今年競走馬を引退した「かみでせんぷう」くんです。那須トレーニングファームで、代表の広田龍馬さんの指導のもと、乗馬としての第二の人生「セカンドキャリア」を歩むためのリトレーニングを受けています。広田さんの「かみでーろ！」というリズミカルな掛け声に合わせ、かみでせんぷうくんは次々と障害物を軽やかに飛び越えていきます。その姿は、引退したばかりとは思えないほど堂々としています。

トレーニングを見事に終えたかみでせんぷうくんを、広田さんは「すごい！天才！」と何度も褒め称えます。そして、首を優しく撫でながらご褒美を与え、信頼関係の深さを見せました。

広田さんによると、かみでせんぷうくんは体が小さいながらも非常にセンスがあり、今後の目標は「引退競走馬杯（RRC）」への出場だといいます。競走馬としてのキャリアを終えた馬たちが、乗馬として再び輝くための挑戦を追った、心温まるドキュメンタリー映像です。

YouTubeの動画内容

00:00

障害飛越トレーニング開始
01:01

広田さん大絶賛！ご褒美タイム
01:31

「かみでせんぷう」くんの紹介
01:59

目指すは「引退競走馬杯（RRC）」

