1月1日の運勢第1位は天秤座！　今日の12星座占い

★第1位……天秤座

今日は何をしてもテンポよく進んでいきそうです。思い通りの展開が続き、やる気もアップ！そんな好調な流れの中で大切にしたいのは、周囲への礼儀と丁寧な所作。あなたの魅力が上品に伝わり、信頼や人気につながる1日となるでしょう。

★第2位……水瓶座

あなたの考えに共感する仲間が現れる予感があります。恥ずかしがらずに、自分の思いを言葉にしてみて。「誰にも理解されないのでは…」と不安に思う考えほど、今日ならちゃんと響き、味方を増やすきっかけになります。勇気を出して伝えてみて。

★第3位……双子座

あなたのほうから積極的にコミュニケーションを取ることで、恋がぐんと進展しやすい日。「今、何してるの？」「今日もお疲れ様！」と一言でもいいので、気軽に連絡してみて。あなたの勇気が、二人の関係をより深くしてくれます。

★第4位……獅子座

新しい発想がどんどん浮かびやすい日ですが、今日は形にするよりも幅を広げる段階に最適です。固定観念にとらわれず、様々な可能性を思いつくままに書き出してみて。実行は急がず、熟成させることで、明日以降により良い形で動き出せます。

★第5位……牡羊座

軽やかに動ける日。気になる場所があれば、迷わず足を運んでみて！新たなアイデアや心が躍るような出会いがありそう。誰かを誘えなくても、1人での行動がプラスに。小さな冒険心が、思いがけないチャンスや刺激的な発見へとつながっていきます。