品名は「桃」なのに…？宅配便で「生き物」を送る闇手口、伝票には「フルーツ」とあるのに中身は動物だった【作者に聞く】
【漫画】桃の中身は…？本編を読む
年始休みはお家でゆっくり漫画三昧！2025年によく読まれたヒット漫画をピックアップ。
宅配便の段ボールの中から「キューキュー」と動物の鳴き声がする。しかし、送り状の品名には「桃」と書かれている。宅配業者によっては規約上、生き物を送れないところもあるが、依頼者が品名をごまかして生き物を送ることは稀にあるという。配送センターで鳴き続けている、その中身とは一体何だったのか。長年宅配業界で働いてきた、ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)が描く「運び屋ゆきたの漫画な日常」から、入れてはいけない品物を運んだ体験漫画を紹介する。
宅配会社によっては、生き物を送ることができない。そのため、依頼者が品名を偽装して送ることもあるという。ゆきたさんは「実際には熱帯魚や昆虫、爬虫類などをしばしば見かけました。規約がそこまで厳密に運用されているわけではない、というのが現実だと思います」と、現場の実態を語る。
また、生き物そのものの配送はできなくても、食用として記載すると届けられるケースがあるらしく、「食活用」「生き餌」などと品名が書かれていることもあったという。
今回、配送センターを騒然とさせたのは「桃」と書かれた段ボールだ。中から聞こえる動物の鳴き声に、現場の人間は「そっちのモモか!!」と、配達後にその中身を知ることになった。
■読者の実録エピソードも好評連載中
宅配便を利用する際は、生き物が送れない業者もあるため十分に注意が必要だ。本作のような宅配便でのトラブルやほかのおもしろエピソードは、毎日1本アメーバブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」で投稿されている。
読者の宅配便にまつわるエピソードを募集し、ゆきたさんが描く実録漫画も好評だ。「おもしろい、困ったなどのエピソードがありましたら、ぜひご投稿お待ちしております」とゆきたさんは呼びかけている。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。