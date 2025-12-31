STARTO社で初＆3年ぶり合同“カウコン”開催 松岡昌宏＆堂本光一もサプライズ登場で総勢73人が集結
STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストによるカウントダウンコンサートが12月31日、東京ドームで開催された。社名変更後では初となり、恒例の合同年越しライブとしては3年ぶりの実施となった。『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』と題し、12組の人気アーティストに加え、堂本光一と松岡昌宏もサプライズで登場。会場は大きな盛り上がりを見せ、総勢73人が集結する夢の一夜となった。
【写真】午年の年男たちによる自転車レース
冒頭、各グループが登場するたびに大歓声が上がるなか、Snow Manの渡辺翔太が「東京ドームのみなさん、声を聞かせてください！盛り上がっていきましょう！3年ぶりのカウントダウン、最高の年越しをみなさんにお届けいたします！」と開幕宣言すると、歌い継がれてきたV6の名曲「Can do! Can go!」で幕を開けた。
前半は、それぞれのヒット曲や代表曲を次々と披露。Hey! Say! JUMPの「encore」からスタートし、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z、King ＆ Prince、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanらがステージを彩った。新体制となったAぇ! groupの佐野晶哉は「おれたちAぇ! group、4人になりました。でも、みんながいる限り一生アイドルでい続けるんで、来年もよろしく」と力強く宣言した。
見どころのひとつであるシャッフルコラボメドレーでは、「Wait for You」（V6）でダンスを得意とするメンバーが実力を発揮。「NEVER AGAIN」（KAT-TUN）では炎の特効が噴き上がり、楽曲へのリスペクトを感じさせる演出となった。「大阪ロマネスク」（SUPER EIGHT）は関西出身メンバーによる歌唱で会場を沸かせ、「still...」（嵐）ではSnow Manの目黒蓮とtimeleszの原嘉孝による盟友コンビが共演するなど、貴重なコラボレーションが次々と展開された。
そんななか、「宙船（そらふね）」でドラムセットとともに姿を現したのは松岡。思いがけないサプライズに会場はどよめき、男気あふれるガッツポーズでさらなる興奮を巻き起こす。さらに、「アンダルシアに憧れて」（近藤真彦）では、光一が佐藤勝利、川島如惠留、松田元太、松倉海斗、寺西拓人、原嘉孝という『Endless SHOCK』出演メンバーを率いて華麗なるパフォーマンス。割れんばかりの歓声に包まれた。2人の出演は年越し前までとなったが、先輩と後輩の絆を感じさせる場面となった。
年越し直前には、京セラドーム大阪で単独ライブを行っていたWEST.と中継がつながり、体操服姿で顔面が粉まみれになったメンバーが映し出される一幕も。事情を飲み込めない東京の会場は一時混乱状態となるハプニング（？）が起こりつつも、そのまま全員で明るくカウントダウンになだれこむと、めでたく新年の幕開けを迎えた。
後半のグループコラボでは、共演歴も多いHey! Say! JUMPとTravis Japanがハッピーなラブソング「DEAR MY LOVER」を披露。King ＆ Princeとなにわ男子は「シンデレラガール」を王子様のようなきらびやかな雰囲気で届けた。Aぇ! groupと中島健人は「Chameleon」「JUST KENTY★」を双方のポーズも取り入れた息の合ったダンスで披露し、「さくらガール」ではピンクの衣装に身を包んだNEWSとtimeleszがさわやかな空気を広げた。
親交の深いKis-My-Ft2とA.B.C-Zは「Thank youじゃん!」「頑張れ、友よ!」で長年築いてきた友情を感じさせるステージを展開。デビュー同期のSnow ManとSixTONESは「ブラザービート」で共演し、佐久間大介と京本大我が「俺たち幼なじみ！」とアピール。ジェシーが目黒蓮を膝枕する場面や、森本慎太郎と渡辺翔太がシャドーボクシングを始め「俺たち、DREAM BOYS！」と声をそろえるなど、終始にぎやかなやりとりで会場を沸かせた。SixTONESの「WHIP THAT」でコラボメドレーは締めくくられた。
恒例の年男企画では、午年にちなみ「出走馬」として1990年生まれの高木雄也（※高＝はしごだか）、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太、玉森裕太、二階堂高嗣、2002年生まれの道枝駿佑、長尾謙杜、佐野晶哉、篠塚大輝が登場。馬のカチューシャをつけ、花道に並んだ馬の装飾付き三輪車に乗り込み、メインステージまで競争した。懸命にペダルをこいだ結果、1位でゴールしたのは八乙女。最下位となった薮は「光が優勝してくれたので満足です！」と晴れやかな笑顔を見せた。
全員がステージにそろい、一組ずつ新年のあいさつと抱負を語るなか、増田貴久は恒例の干支コスプレで登場。顔がまったく見えない馬の扮装で「“うまっすー”だよ！」と名乗り、ジェシーの軽快な笑い声が響きわたるシュールなシーンも。最後は全員による「weeeek」でにぎやかに締めくくり、山田涼介が「2026年も精一杯頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました！」とあいさつ。当日は生配信も行われており、数多くのファンが華やかなステージを見守った。
■セットリスト
M0. Overture
M1. Can do! Can go!【V6】 Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan Aぇ! group
M2. encore【Hey! Say! JUMP】 Hey! Say! JUMP
M3.《A》 BEGINNING【Aぇ! group】 Aぇ! group
M4. Welcome To Our Show Tonight【Travis Japan】 Travis Japan
M5. I Wish【なにわ男子】 なにわ男子
M6.a CANDY 〜Can U be my BABY〜【中島健人】 中島健人
M6.b IDOLIC【中島健人】 中島健人（川島如恵留・七五三掛龍也）
M7.a Theater【King ＆ Prince】 King ＆ Prince
M7.b HEART【King ＆ Prince】 King ＆ Prince
M8.a Vanilla【A.B.C-Z】 A.B.C-Z
M8.b FORTUNE【A.B.C-Z】 A.B.C-Z
M9.a Rock this Party【timelesz】 timelesz
M9.b Steal The Show【timelesz】 timelesz
M10. &Joy【Kis-My-Ft2】 Kis-My-Ft2
M11. チャンカパーナ【NEWS】 NEWS
M12. カリスマックス【Snow Man】 Snow Man
MC
▼シャッフルコラボ
M13. 俺たちに明日はある【SMAP】 二階堂高嗣、菊池風磨、戸塚祥太、渡辺翔太、大西流星、吉澤閑也
M14. Wait for You【V6】 千賀健永、高橋海人（※高＝はしごだか）、岩本照、大橋和也、宮近海斗、寺西拓人
M15. NEVER AGAIN【KAT-TUN】 藤ヶ谷太輔、ラウール、高橋恭平、松田元太、正門良規、橋本将生
M16. 大阪ロマネスク【SUPER EIGHT】 向井康二、道枝駿佑、藤原丈一郎、佐野晶哉、篠塚大輝
M17. 湾岸スキーヤー【少年隊】 佐藤勝利、五関晃一、阿部亮平、宮舘涼太、西畑大吾、川島如恵留
M18. うわさのキッス【TOKIO】 宮田俊哉、松島聡、塚田僚一、佐久間大介、七五三掛龍也
M19. 宙船（そらふね）【TOKIO】 松岡昌宏、横尾渉、深澤辰哉、末澤誠也、猪俣周杜
M20. Still...【嵐】 目黒蓮、長尾謙杜、中村海人、松倉海斗、小島健、原嘉孝
M21. 愛のかたまり【KinKi Kids】 玉森裕太、中島健人、橋本良亮、永瀬廉
近藤真彦
M22. アンダルシアに憧れて【近藤真彦】 堂本光一、佐藤勝利、川島如惠留、松田元太、松倉海斗、寺西拓人、原嘉孝
MC
M23. 世界がひとつになるまで【Ya-Ya-yah】 Hey! Say! JUMP
M24. 「生きろ」【NEWS】 NEWS
M25.a Golden【SixTONES】 SixTONES
M25.b こっから【SixTONES】 SixTONES
M25.C ABARERO【SixTONES】 SixTONES
M26. SHAKE【SMAP】 ALL（松岡昌宏、堂本光一除く）
MC〜カウントダウン〜
M27. DEAR MY LOVER【Hey! Say! JUMP】 Hey! Say! JUMP＆Travis Japan
M28. シンデレラガール【King ＆ Prince】 King ＆ Prince＆なにわ男子
M29.a Chameleon【Aぇ! group】 中島健人＆Aぇ! group
M29.b JUST KENTY★【中島健人】 中島健人＆Aぇ! group
M30. さくらガール【NEWS】 NEWS＆timelesz
M31.a Thank youじゃん!【Kis-My-Ft2】 Kis-My-Ft2＆A.B.C-Z
M31.b 頑張れ、友よ!【A.B.C-Z】 Kis-My-Ft2＆A.B.C-Z
M32.a ブラザービート【Snow Man】 SixTONES＆Snow Man
M32.b WHIP THAT【SixTONES】 SixTONES＆Snow Man
M33. ナイスな心意気【嵐】 高木雄也、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太、玉森裕太、二階堂高嗣、道枝駿佑、長尾謙杜、佐野晶哉、篠塚大輝
M34. weeeek【NEWS】 ALL（松岡昌宏、堂本光一以外）
