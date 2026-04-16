プロ野球の風景が、また一つ変わろうとしている。来季からセ・リーグにもＤＨ制が導入されることで打線の組み方だけでなく、ドラフト戦略の発想にも変化が及びそうな気配も漂う。その先に見えてくるのは、ドジャース大谷翔平投手（３１）がＭＬＢで体現する二刀流の価値が、日本球界でもより現実味を帯びていく未来だ。その変化の深層を追った。これまでパ・リーグに限られていた指名打者制が、来季からはセ・リーグにも広が