大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）が12月31日、東京・渋谷のNHKホールで行われた。

放送100年の節目となる25年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」これまでの歴史の中で輝いてきた名曲を、豪華アーティストが歌いつなぐ豪華なオープニングから始まった。

そんな中、3年連続3回目の司会を務める有吉弘行について、実は“あるポーズ”がネットで話題となった。それは人差し指を立てる「1」のポーズだ。

実はこれ、TBSで年末年始に放送する「正解は一年後」で有吉が“1年後のポーズ”をすると、特別ポイントが加算されるというもの。昨年の紅白歌合戦では6回も“1ポーズ”をして、300点が加算された。

前日30日深夜の同番組ではMCの田村淳から「また明日、このポーズをやってくれたらポイント出しますが、いかがですか？」と聞かれ、有吉は「もちろん。ジャンジャン行きます！」と宣言し、笑いを取っていた。

そのポーズを見たいファンが続出したが、有吉はなかなか出さず。はっきりとした姿では最後までカメラに映らなかった。「紅白より有吉さんの指が気になってたまらない 正解は一年後ポーズが気になって」など、放送中からネットで大きな話題となっていたが、最後までモヤモヤしたファンが多かったようだ。

Xでは「有吉の1年ポーズ、あまり見なかったような。NHKから怒られた？」「有吉今回しなかった？NHKに怒られたか」「有吉ポーズ０じゃね？」などの憶測の声も出ていた。