¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡¢³¤³°Å¸³«¤Ë°ÕÍß¡¡¿·³ã¸©Çðºê»Ô¤«¤éÄ©Àï 5ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¡¦µÈÅÄ¶©·Ä¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë
¡¡6·î27Æü¤«¤é¸½¿¦¤Î5ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¡¦µÈÅÄ¶©·Ä¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ü¥óÁÏÎ©101Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êµÈÅÄ¹¯Á°¼ÒÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡12·î4Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÈÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤â¤¦¾¯¤·Àè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¼ÒÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢4ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤ÎµÈÅÄ¹¯²ñÄ¹¤Ï½ÇÉã¡¢3ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤ÎµÈÅÄ¹â¾Ï»á¤ÏÁÄÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£Æó¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò¤ß¤Æ°é¤Á¡Ö¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÇùÁ³¤È¼«Ê¬¤Ç²ñ¼Ò¤ò¶½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤È¶ä¹Ô¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß2014Ç¯10·î¤Ë¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤ËÆþ¼Ò¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤ÏÅê»ñ¡¢¶ä¹Ô¤Ç¤ÏÍ»»ñ¤òÃ´Åö¤·¡¢¤½¤³¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬»ä¤Î¶¯¤ß¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼ÒÄ¹½¢Ç¤¸å¡¢3¤«·î´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¼è°úÀè¤ò²ó¤ê¥Ë¡¼¥º¤äÍ×Ë¾¡¢´üÂÔ¤òµâ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¡£¡ÖÊª²Á¹â¤ËÄÂ¶â¾å¾º¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤Ãæ¡¢¼«¼Ò¥Á¥§¡¼¥ó¤À¤±¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ä¡¢¶¥¹ç¤È¤Î²Á³Ê¶¥Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÁÃÍ¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡¦¿·³ã¸©Çðºê»Ô¤«¤éÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¾µ·Ñ¤·¡¢¹ñÆâ»ö¶È¤ò1¤Ä¤ÎÃì¤Ë¤·¤Ä¤Ä³¤³°Å¸³«¤Ë°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÈÎ¼Ò¤ÈÀ½Â¤¹©¾ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÈÎ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¼ç¤Ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ä¥°¥ß¡¢¥Á¥ç¥³¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤Ï25Ç¯6·î¤ËÈÎ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òÀ½Â¤¡£¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¼´Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¾¦ÉÊ³«È¯¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸¶ÎÁÄ´Ã£¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡11·î12Æü¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥¶¥é¥¤¾Ê¤Î¸½ÃÏ´ë¶È¤È¡Ö¥¶¥é¥¤¾Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥«¥ª¸¶ÎÁÀ¸»ºÃÏ°è¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó°ÂÄêÅª¤Ê¾ÃÈñ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³Ð½ñ¡×¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¥«¥«¥ªÆ¦¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»º¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¶¨ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¥«¥«¥ªÆ¦¤ÎºÏÇÝ¤ò´Þ¤áÀÕÇ¤¤¢¤ëÄ´Ã£¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±³Ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤Î»ýÂ³Åª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤ÊÄ´Ã£¤òÌÜ»Ø¤·¤¿7Ç¯´Ö¤Î¹ØÆþ·ÀÌó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ ¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀ½Â¤¡¦Í¢½Ð´ë¶ÈTrong Duc Cacao¼Ò¤È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥«¥«¥ª¸¶ÎÁ»ºÃÏ·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¶¨ÎÏ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¥«¥«¥ªÇÀ²È¤Ë3Ç¯´Ö¤ÇÌó4ËüËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥«¥«¥ª¤ÎÉÄÌÚ¤òÌµ½þÄó¶¡¤¹¤ë¹àÌÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö²Û»Ò¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÁá¤¯¥Ñ¥ì¥Ã¥È²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦Æ±ÇÛÁ÷¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢²·¤µ¤Þ¸þ¤±¤ÎÍ¢Á÷ÎÌ¤Î5³ä¼å¤¬¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤ÎÇ¼ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ú¤Â³¤¿·³ã¸©Æâ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Ñ¥ì¥Ã¥È²½¤ä¶¦Æ±ÇÛÁ÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡¼ñÌ£¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÎ¹¹Ô¡£
¡¡¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÈÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤¯¤é¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£