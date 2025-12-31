¡Ú7°Ì¡Á12°Ì¡Û1·î1Æü(ÌÚ)¤Î±¿Àª¤òÈ¯É½¡ªËèÆü12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°♡
¡Ú7°Ì¡ÛÁÐ»ÒºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
º£¤Þ¤Ç¤Ï´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£Æ»¶ñ¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢º£Æü¤Î¤È¤³¤í¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤¬¤è¤ê½¼¼Â¤·¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿
º£Æü¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢°ì½Ö¤ÇÎø¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤âÂç¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½é¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÀÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£´Å¤¤¶õµ¤¤Ï¡¢¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¾¯¤·¤º¤Ä½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢´Ø·¸¤ò¿Ê¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ž¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¶â³Û¤Ê¤é¡¢¤¤¤¤¤«¤ÊŽ£¤È¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤ËÇã¤Ã¤¿¸å¡¢É¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤¯¤«¤â¡£¤¿¤À¡¢¹²¤Æ¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¼ºÇÔ¤ÏËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤òÊ§¤¦Á°¤Ë¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§Ë¹»Ò
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥ì¥Ã¥É
¡Ú8°Ì¡ÛÅ·ÇéºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
º£Æü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹¬±¿¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³°¹ñ¤ÎÊ¸²½¡£³¤³°¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê²»³Ú¤äÉ÷½¬¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³°¹ñÎÁÍý¤Î¤ªÅ¹¤ä¿©ºà¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¿·Á¯¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì©ÅÙ¤Î¹â¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤ê¤·¤½¤¦¡£
Îø°¦±¿
¡ÖÍýÁÛ¤È¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤¡¤¤¤¤¤«¡×¤ÈÂÅ¶¨¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔËþ¤È¸å²ù¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÎø°¦±¿¡£ËÜÅö¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢ÀäÂÐ¤ËÂÅ¶¨¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤«¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿
¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ž¢·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÄŽ£¤È¡¢¼«Ê¬¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Æü¡£¤¿¤À¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡£1¤Ä¤Ç¤â²þÁ±¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶â±¿UP¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§³×·¤
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼
¡Ú9°Ì¡Ûê¸ºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤È¤³¤È¤ó´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È½¼¼Â¤·¤¿1Æü¤ò²á¤´¤»¤ë±¿µ¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿Í¤ÈÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ËþÂ´¶¤ò¹â¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Îø°¦±¿
ÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ä¡¢¼ºÎøÄ¾¸å¤ÎÍ§Ã£¤Ê¤É¤È¤Î´Ö¤Ë°¦¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤ë²ÄÇ½À¥¢¥ê¡ª¤½¤ì¤â°¦¤Ê¤Î¤À¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Ð¹¬¤»¤Ë¶á¤Å¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢º£Æü½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤È¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÍ§Ã£¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ¿´¤ò³Î¤«¤á¤Æ¡£
¶â±¿
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸¤¯³Ú¤·¤¯¤ª¶â¤òÃù¤á¤ëÊýË¡¤ò»×¤¤¤Ä¤¯²ÄÇ½ÀÂç¡ª½çÄ´¤ËÃùÃß¤ò¼Â¹ÔÃæ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½¾õ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ·×²è¤òÎý¤êÄ¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¡£Ž¢¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐŽ£¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§³×¾®Êª
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥Ü¥ë¥É¡¼
¡Ú10°Ì¡Û»³ÍÓºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¤ä¤êÊý¤ò¤¹¤ë¿Í¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¹Í¤¨¤Î¿Í¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï²¿¤«Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤à¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·Â®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÊâ¤¯¤Î¤â¡¢µ¤Ê¬¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿
¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¥¥é¥ê¤Èµ±¤¤¤Æ¡¢Îø°¦¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡£Ã¯¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤â¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤éÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¶â±¿
ÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶â±¿¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤òŽ¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤À¤Ã¤¿¤ÊŽ£¤È¡¢´¶¤¸¤ë¤«¤â¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤òË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆOK¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥°¥ì¡¼
¡Ú11°Ì¡ÛµûºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È»×¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¸½¾õ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤½¤¦¡£²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¥Ù¥¹¥È¡£
Îø°¦±¿
¡Ö¤³¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤»¤º¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤ÆOK¡ª¤¹¤ë¤È¡¢Îø¤ÎÁê¼ê¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢Âç¤¤¯°ìÊâÁ°¿Ê¤¹¤ë²ÄÇ½ÀÂç¤Ç¤¹¡£Í¾·×¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡¢±¿µ¤¤òÀ¸¤«¤¹¥³¥Ä¡£
¶â±¿
²È¤Ç²á¤´¤·¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤ª¶â¤È¤Î±ï¤ò¥°¥ó¤È¶¯¤¯¤¹¤ë±¿µ¤¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ì¤³¤ì¤È¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òµÍ¤á¹þ¤Þ¤º¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§É®¥Ú¥ó
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥·¥ë¥Ð¡¼
¡Ú12°Ì¡Û³ªºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
Ã¯¤«¤Ë¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¹Ô¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê±¿µ¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤ëÁ°¤ËÂ¨³ÎÇ§¤¹¤ì¤ÐOK¡£ÃúÇ«¤ËÀ¿¼Â¤ËÏÃ¤»¤Ð¡¢¿®Íê¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿
µ÷Î¥¤¬¶á¤¹¤®¤ë¤È¡¢º£Æü¤Ï²ñÏÃ¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÌ¡¹¤Ë²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é»þ¡¹Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¨¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÆü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¶â±¿
º£¸å¡¢¤ª¶â¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Í¯¤¤½¤¦¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ò¤é¤á¤¯²ÄÇ½ÀÂç¡ª°ÜÆ°¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¤ë¡¢¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤È¡»¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Ï¡¼¥È¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼