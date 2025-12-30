嵐の公式SNSに、2006年8月2日リリースのシングル「アオゾラペダル」のジャケット写真が投稿された。

■「アオゾラペダル」は、櫻井翔主演映画『ハチミツとクローバー』のエンディング・テーマ

投稿されたのは、シングル「アオゾラペダル」の通常盤（1枚目）と初回限定盤A（2枚目）のジャケット写真。両写真とも、メンバー5人がアメリカンカジュアルなファッションに身を包み、比較的シリアスな表情でこちらを見つめている。

ロングヘアの松本潤と櫻井翔、短髪の相葉雅紀と二宮和也と大野智という個性豊かなヘアスタイル、そしてありのままの5人の姿が捉えられた自然体のポージングも印象的だ。

なお「アオゾラペダル」は、櫻井翔が主演をつとめた映画『ハチミツとクローバー』（2006年公開 共演：蒼井優・伊勢谷友介・加瀬亮・関めぐみ 他）のエンディング・テーマとしても注目を集めた。

■「5×20 ドームに響く翔くんのピアノ生演奏に大合唱。あの一体感は今でも鮮明に覚えてる」

そして、コメント欄には「5×20で皆で歌ったやつ！」「ドームでみんなで歌ったのほんといい思い出」「翔くんのピアノ伴奏とファンの皆さんの歌声。ここでグワ～ッと涙出ちゃう」「5×20 ドームに響く翔くんのピアノ生演奏に大合唱。あの一体感は今でも鮮明に覚えてる」「翔くんのピアノ演奏でファン全員で歌ったことは人生の宝物」…といった書き込みがズラリ。

“5×20”とは、2018年から2019年にかけて開催された、嵐のデビュー20周年アニバーサリーツアー『ARASHI Anniversary Tour 5×20』のこと。メンバーの櫻井翔がピアノを弾き、東京ドーム全体で「アオゾラペダル」を大合唱したシーンは、嵐のライブ名シーンとして今もなお語り継がれている。

なお「アオゾラペダル」の作詞・作曲を手掛けたのは、シンガー・ソングライターのスガ シカオ。スガは『ARASHI Anniversary Tour 5×20』Blu-ray/DVDのリリース時（2020年）に、自身のSNSに「嵐の5×20のBlu-ray 何度見ても、アオゾラペダルで涙腺崩壊…」と投稿。スガファン、嵐ファンの間で話題となった。