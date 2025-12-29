Hey! Say! JUMPの知念侑李が、自身のInstagramで東京タワーをバックに踊るダンス動画を公開した。

■知念侑李のダンス動画に山田涼介からコメント

知念は、ジャケットにパーカーを合わせたカジュアルスタイルで登場。

東京タワーがしっかり見える場所に立ち、「High High High」の音源に合わせて踊るダンス動画を投稿。知念は「まだ踊ってないの？しょぼ 早く踊らないと時代に乗り遅れるよ」と綴っている。

この楽曲は、Hey! Say! JUMPのメンバーである山田涼介のソロとしてのニューシングル『Blue Noise』の収録曲であり、コメント欄には、山田本人から「まぁまぁうまいね」とのコメントが寄せれられた。

「愛しか感じない」「涼介くん愛だね」「最強の山田担」「知念くんのそういうところが好き」「やまちね愛だね」と知念のメンバー愛に反響が寄せられた他、「さすがにこんなに踊れない（笑）」「キレッキレだね」「知念くんのダンスが大好き」と、知念のダンススキルにも注目が集まった。

