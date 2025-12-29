Amazonが10月下旬に発売したスマートスピーカー新製品「Echo Dot Max」をレビューにてご紹介します。Echoシリーズのラインアップに新たに加わった製品で、コンパクトサイズながらリビングルームでの使用に対応するパワフルなサウンドを実現しているのが特徴です。

シンプルでスタイリッシュなデザイン

本体サイズは109×109×99mm。「3Dニットファブリック」と呼ばれる樹脂製のファブリック素材で覆われた球体デザインに、操作系をフラットなフロントパネルにまとめたシンプルかつスタイリッシュなデザインです。お借りしたのは個性的なパープルカラーのアメジストで、他にグラファイト、グレイシャーホワイトの計3色をラインアップします。

フロントパネルは音量調整ボタンとマイクのON/OFFボタンを搭載し、外周をライトリングで囲んだシンプルなデザイン。

電源ケーブルとACアダプターも本体カラーと統一している点に、デザイン上のこだわりを感じさせます。

迫力の低音にクリアなヴォーカルが楽しめる

「Echo Dot」など従来の小型スマートスピーカーがフルレンジのスピーカーを搭載しているのに対して、Echo Dot Maxは0.8インチツイーターと2.5インチウーファーを搭載。迫力ある低音を鳴らしながら、解像感のあるクリアなヴォーカルが楽しめるのが印象に残りました。

設置した部屋の音響特性を自動で分析して、最適な音で再生するルームアダプション技術に対応。Echo Dot Maxを2台そろえることでステレオペアリングもできますが、日常で音楽を聴くには、1台でも部屋の隅々まで届く高音質なサウンドが楽しめます。

ホームシアター機能を強化している点にも注目。Fire TVと組み合わせて最大5台のEcho Dot Maxをペアリングすることで、最大5.1chのホームシアターを構築することができます。

Alexa＋対応に期待

プロセッサーには、高度なノイズフィルタリング機能と優れた会話検知機能を持つAZ3チップを搭載しています。Amazonは生成AI技術により会話力を向上した次世代の音声アシスタント「Alexa＋」の提供を米国で開始していますが、Echo Dot MaxもAlexa＋に対応するデバイス。オーディオだけでなく、生成AIの処理に優れるAZ3チップの実力を体感するには、日本でのAlexa＋の提供開始を待つことになりそうです。

クリアな中音域はオーディオブックにも最適

ヴォーカルがクリアに楽しめることから、Amazon Musicからも利用できるAudibleのオーディオブックを再生してみました。スピーカーから離れた場所でも朗読の音声が明瞭に聞こえるので、作業や家事をしながらオーディオブックを楽しむのによさそうです。年末は大掃除をしながら、Echo Dot Maxでオーディオブックを楽しんでみるのはいかがでしょうか。