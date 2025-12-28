記事冒頭｜3点まとめ

・12/31深夜、栄で年越しカウントダウンライトアップ開催

・新演出「タワー・ジュエルズ」で前年よりパワーアップ

・初日の出営業や2026年記念メダルなど年始企画も充実

名古屋の年越しを彩る

特別なひととき

どこで年を越そうか迷いがちなこの時期、今年もその有力候補になりそうなのが、栄のシンボル『中部電力 MIRAI TOWER』です。

2025年12月31日(水)から2026年1月1日(木)にかけて開催されるのは、昨年に続き2回目となる「年越しカウントダウンライトアップ」。

前回よりも演出がパワーアップし、光で新年を祝う特別な時間が用意されています。

2回目の開催でさらに

進化したカウントダウン

初開催となった昨年は、多くの人が『中部電力 MIRAI TOWER』周辺に集まり、名古屋の中心で新年を迎えました。

今年は、より華やかで印象的な演出にアップデート。

特に注目なのが、2025年9月に初お披露目された新ライトアップ「タワー・ジュエルズ」。

宝石のようにきらめく光がタワーを包み、年越しの瞬間をよりドラマチックに演出します。

年越しカウントダウンライトアップ

開催概要まとめ

開催日時は2025年12月31日(水)23:50頃から2026年1月1日(木・祝)1:00頃まで。

23:50頃からビジョン放映がスタートし、23:59頃にカウントダウン演出が始まります。「タワー・ジュエルズ」も点灯し、新年の始まりをより印象的に彩ります。

新年10秒前からは、いよいよ本格的なカウントダウン。

年越しの瞬間は、煌びやかな光の演出「スターダスト・フラッシュ」で2026年の幕開けを祝います。

その後は、シャンパンゴールドカラーの「ニューイヤーライトアップ」が点灯し、午前1時頃まで余韻を楽しめます。

カウントダウンが終わってすぐ帰るのはもったいない、と思わせてくれるのがこのニューイヤーライトアップ。

華やかで落ち着きのあるシャンパンゴールドの光は、大人の女性が見ても美しく、写真にも残したくなる雰囲気です。

①23:59頃～

タワー・ジュエルズ点灯

②新年10秒前～

カウントダウン！

③～1:00頃

ニューイヤーライトアップ

元旦の朝は展望台から初日の出

夜だけで終わらないのが『中部電力 MIRAI TOWER』の年越し企画。

元日には毎年好評の「初日の出営業」が行われます。

地上90mのスカイデッキ、100mのスカイバルコニーから眺める初日の出は、いつもの名古屋とは違う特別な体験。

開催時間は6:00～8:00(最終入場7:30)。

料金は一律3,300円で、夜間開催中の「NAKED 天空のSTAR ILLUMINATION2025」の入場券と、2026年オリジナルカレンダーの特典付き。

チケットは12月30日(火)18:00まで、Boo-WooチケットWEBサイトにて販売されます。

数量限定で当日券はなく、購入後のキャンセルや払い戻しも不可のため、予定が決まっている人は早めの購入がお勧めです。

新年の記念に

2026年イヤーモデル記念メダル

もうひとつ見逃せないのが、毎年人気のイヤーモデル記念メダル。

2026年デザインは、日本の伝統文様である「入り子菱(いりこびし)」がモチーフです。

ひし形が幾重にも重なるこの模様には、繁栄や無病息災への願いが込められており、重要文化財でもある『中部電力 MIRAI TOWER』らしい一枚に仕上がっています。

販売開始は2026年1月1日(木・祝)、場所は展望台スカイデッキ。価格は700円。

手に取りやすく、お取り置きや郵送は不可なので、来場の記念にその場で購入したいアイテムです。

栄で迎える新しい一年

光の演出で迎える年越し、展望台から眺める初日の出、そして特別感満載なア二バーサリーメダル。

『中部電力 MIRAI TOWER』の年末年始は、ただのイベントではなく、名古屋で新年を迎えた実感に浸れる時間です。

2026年の始まりを、いつもより少し特別に。大人の女性同士でも、ひとりでも楽しめる年越しを、栄の街で過ごしてみてはいかが？

店舗名：中部電力 MIRAI TOWER

住所：名古屋市中区錦3-6-15先

電話番号：052-971-8546

定休日：無休

公式サイト：https://www.nagoya-tv-tower.co.jp/