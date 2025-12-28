ÍµÈ¤¬¹ðÇò¡Äº£¥É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤È¤Ï¡©¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ë°¤¤Æ¤â1¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ê¥µ¥ó¥É¥ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER¡£12·î¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¦°ÂÅÄÏÂÇî¤Ç¤¹¡£12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÍµÈ¤¬¥É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÍµÈ¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤ë
Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÀßÃÖ¤òÁ´¹ñÌó5,000Å¹ÊÞ¤Ë¹¤²¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢Å¹Æâ¤Î°û¿©¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä½ñÀÒ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò½Ì¾®¤·¡¢¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍèÅ¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Çã¤¤Êª°Ê³°¤Ç¤Î¼ý±×³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡ª »Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¤¤¤è¡£¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤â¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö²¶¡Ä¡Ä¤¹¤Ã¤²¤§¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î!? ¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë°ÂÅÄ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤·¤Ö¤·¤Ö¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ë°¤¤Æ¡Ø¤â¤¦µ¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¥É¥Ï¥Þ¤ê¤Ö¤ê¤òÅÇÏª¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤ëÍµÈ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
¡Êº¸¤«¤é¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡¢°ÂÅÄÏÂÇî
¢¡ÍµÈ¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤ë
Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÀßÃÖ¤òÁ´¹ñÌó5,000Å¹ÊÞ¤Ë¹¤²¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢Å¹Æâ¤Î°û¿©¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä½ñÀÒ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò½Ì¾®¤·¡¢¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍèÅ¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Çã¤¤Êª°Ê³°¤Ç¤Î¼ý±×³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡ª »Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¤¤¤è¡£¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤â¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö²¶¡Ä¡Ä¤¹¤Ã¤²¤§¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î!? ¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë°ÂÅÄ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤·¤Ö¤·¤Ö¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ë°¤¤Æ¡Ø¤â¤¦µ¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¥É¥Ï¥Þ¤ê¤Ö¤ê¤òÅÇÏª¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤ëÍµÈ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/27400
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª