¾¾ËÜ¿Í»ÖBS½Ð±é¤ÇÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤Ø¤Î»å¸ý¸«¤¨¤ë¤«¡© ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹·î¾¦5²¯±ß¤ÎÂçÀ®¸ù¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î´Ø·¸À­

¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËBS¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¹¤ë¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇBS¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÆ°¤¤¬¡ÖÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤Ø¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¡¢¤¤¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎBS½Ð±é¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤Î»å¸ý¡©
¾¾ËÜ¤Î½Ð±éÀè¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢BS¡¢¤½¤ì¤â¡ÖBS¤è¤·¤â¤È¡×¤À¡£12·î31Æü¸á¸å3»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆÃÈÖ¡ÖÂç³¢Æü¤ÎÄ¶¶ÛµÞÆÃÈÖ¡ªº£¡¢ÏÃÂê¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤òÅ°Äì²òË¶¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð±é¼ÔÍó¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤¬´Ø¤ï¤ëÍÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN+¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡È²òÀâÈÖÁÈ¡É¤À¡£
¾¾ËÜ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°§»¢¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¿·µ¬¼ýÏ¿¤ËÎ×¤à¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢½Ð±é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇDOWNTOWN+Æâ¤Î±ÇÁü¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ËÉüµ¢¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÎ©¤Ä¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤BSÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£
ÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¤À¡£2024Ç¯1·î¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¾¾ËÜ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤«¤é¤Û¤Ü»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¾¾ËÜ¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌá¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÀê¤¦ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¾¾ËÜ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âËÜÅö¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤«¤Ä¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢·Ý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±Çä¤ì¤è¤¦¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬É¾²Á¼´¤Ç¤¢¤ê¡¢½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬À®¸ù¤Î¾Ú¡£ÆÃ¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¥´ー¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é³°¤ì¤¿Â¸ºß¤Ï¡¢Âè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¾¾ËÜ¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤µ¤¨¡¢´ðËÜ¹½Â¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤Û¤É¤ÎÂçÊª¤Ê¤é¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤¬¡Ö½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´ë²è¡¢»þ´ÖÂÓ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢À¤ÏÀ¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ë¶É¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢»Å»ö¤Î·Á¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌá¤ë¡×ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¾¾ËÜ¼«¿È¤ÏDOWNTOWN+¤ÎÃæ¤Ç¡¢³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö·î¼ý¤¬15Ëü±ß¤Î¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿ー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤ëÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò·Ð¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤¬ºÆ¤Ó¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌá¤ë¤³¤È¡×¤òÍ£°ì¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£DOWNTOWN+¤Ï»ëÄ°¼Ô²Ý¶â·¿¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¹¹ð¼ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï50Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤È¤µ¤ì¡¢²Ý¶â³Û¤«¤éµÕ»»¤¹¤ì¤Ð¡¢·î¾¦¤ÏÌó5²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¤È¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤À¤±¤Î¼ý±×¹½Â¤¤ò¡¢¾¾ËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Î©¾ì¤ÏÌÀ³Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¡ÖÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ô¤¢¤ë¼ý±×¸»¡¢É½¸½¤Î¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁª¤Ö¾ì½ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Îµ¬ÌÏ¤Ç²Ô¤²¤ë¾ì½ê¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡ÈÊ¸²½¿Í¡É¤Ë¶á¤¤¡£»Å»öÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÍÆ¤ä°ÕÌ£¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Ç½Ð±é¤ò·è¤á¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¡£
ºÇ¶á¤ÎDOWNTOWN+¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊý¸þÀ¤â¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¿¡£12·î17Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¡»¡»¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÎã¤À¡£¥²¥¹¥È¤¬¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´ë²è¤Ç¡¢Âè1²ó¤Ë¤ÏÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Æー¥Þ¤À¤±¤ò·è¤á¤¿¥¢¥É¥ê¥Ö¥³¥ó¥È¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¾ËÜ¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤ËÌµÃã¤Ö¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò»î¤¹¹½¿Þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ¼«¿È¤¬Á°¤ËÎ©¤Á¡¢´À¤ò¤«¤¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤ò»î¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ýÏ¿¸å¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤â¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡È¤·¤ó¤É¤µ¡É¤³¤½¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡È¥×¥ì¥¤¥äー¾¾ËÜ¡É¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤·¡¢¾¾ËÜ¼«¿È¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤É¤³¤È¤Ê¤¯ÃÏ¾åÇÈ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë´ë²è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¡¢¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤´ë²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£DOWNTOWN+¤Ïº£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£ー¥×¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò»î¤¹¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
·î¾¦5²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ò¼´¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤â¤Ï¤ä¡Öµ¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎBS½Ð±é¤È¤¤¤¦°ì¼ê¤¬ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢ÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤Ø¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¨¡¨¡¡£
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Éüµ¢¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿Â¦¤¬¼¡¤Ë¤É¤³¤ØÂ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
