¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¡ØGREMLINS¡Ù¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥á¥Ã¥·¥å¥­¥ã¥Ã¥×

¥¤¡¼¥«¥à¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ ¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¡ØGREMLINS¡Ù¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥á¥Ã¥·¥å¥¥ã¥Ã¥×¤¬1·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÃÂÀ¸85¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÅ¸Í÷²ñ¤Ê¤É¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥°¥ì¥à¥ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¸ø³«40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼±Ç²è¡£¥Ó¥ê¡¼¤Ï¡¢Éã¿Æ¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸Êª¡¦¥â¥°¥ï¥¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¥â¥°¥ï¥¤¤Ï ¡É¥®¥º¥â¡É ¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë¤¬¡¢»ô¤¦¤¿¤á¤ËÀäÂÐ¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö3¤Ä¤ÎÌóÂ«¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌóÂ«¤¬ÇË¤é¤ì¤¿»þ¡¢¥â¥°¥ï¥¤¤Î¿ÈÂÎ¤«¤éÊ¬Îö¤·¤¿¶§°¤Ê²øÊª ¡É¥°¥ì¥à¥ê¥ó¡É ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¿¤Á¤Þ¤ÁÁý¿£¤·¤¿¥°¥ì¥à¥ê¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄ®¤ÏÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£
º£Ç¯85¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤È¡¢ºòÇ¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖGREMLINS¡×¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¥ã¥Ã¥×¤ËÅÐ¾ì¡£¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£
¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤¤Ç¥µ¥¤¥ºÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÂ·¤¤¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ä¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤ÈÉý¹¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¡ØGREMLINS¡Ù¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥á¥Ã¥·¥å¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë
