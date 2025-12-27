¡ÖLUNA SEA¡×SUGIZO¡¡ÍèÇ¯1·î¤Î¹çÆ±¸ø±é¤ò¼Âà¡¡±¿Å¾Ãæ¤Î¥Ð¥¤¥¯ÀÜ¿¨»ö¸Î¼õ¤±¡Ö½Ð±é¤¬º¤Æñ¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA SEA¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦SUGIZO¡Ê56¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÍèÇ¯1·î9¡¢12Æü¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¼Âà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡SUGIZO¤¬½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥ÈÀÐÅÄÂÙ¾°Î¨¤¤¤ë¸¹³Ú¹çÁÕÃÄ¡ÖÀÐÅÄÁÈ¡×¤È¤Î¹çÆ±¸ø±é¡Ö±Û¶ ÂèÆó¾Ï ¡ÁBORDER CROSSING¡§Chapter 2¡Á ÀÐÅÄÁÈ ¡ß SUGIZO¡×¤Ç¡¢1·î9Æü¤ËÅìµþ¸ø±é¡¢12Æü¤ËÊ¼¸Ë¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢SUGIZO¤Î¸ø¼°X¤ª¤è¤Ó¸ø±é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢12·î18Æü¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±SUGIZO¤Î½Ð±é¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤·¡¢¡Ö´Ø·¸³Æ½ê¤È¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ËÜ¸ø±é¤ÏÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢SUGIZO¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÀÐÅÄÁÈ¤Î¤ß¤Ç¤Î¸ø±é¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ø±éÆâÍÆ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀÐÅÄÁÈ¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È·Á¼°¤È¤Ê¤ê¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¾ÈÌÀ¡¦²»¶ÁÅù¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤Ï¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡SUGIZO¤Ï18Æü¿¼Ìë¤Ë¼«¿È¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬¥Ð¥¤¥¯¤È¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢LUNA SEA¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯Æâ¤Î³èÆ°¤ò¼Âà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£