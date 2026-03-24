ASUS JAPANは3月27日、モバイルゲーム向けのアームサポートモードを備えたゲーミングチェア「ROG Destrier Ergo Gaming Chair」と「ROG Destrier Core Gaming Chair」の2製品を発売する。●フレーム素材が異なる2モデル アームレストが14cmまで上がりスマホの姿勢も苦しくない両製品とも、サイボーグから着想を得た外骨格のデザインを取り入れた近未来的な見た目のゲーミングチェア。調整可能なヘッドレスト、ランバーサポート