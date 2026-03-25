カクカクデザインの本格仕様ホンダが東京オートサロン2026で披露した「WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプト」は、HRCのオフロード技術を取り入れた注目のモデルです。公開後も関心が続いており、その特徴や反響にあらためて注目が集まっています。今回披露されたWR-V トレイルスポーツ HRC コンセプトは、ホンダが新たに展開する「トレイルライン」に位置づけられたモデルです。【画像】超カッコいい！ これがホンダ“新”「