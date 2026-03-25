12年ぶりに日本へ帰ってくる「ムラーノ」SNSの反響！2026年3月17日、日産は米国で生産しているSUV「ムラーノ」を日本国内に導入すると発表しました。SNSではどのような反響があるのでしょうか。ムラーノは、もともと北米向けとして2002年12月に登場したミディアムサイズSUVです。デザインと走行性能が高く評価されたことで、2004年9月には日本でも販売がスタートしました。【画像】超カッコいい！ これが12年ぶりに国内復活す