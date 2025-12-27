27日に元乃木坂46のタレント高山一実（31）との離婚を発表そた頭脳集団「QuizKnock」のふくらP（32）が27日、自身のYouTubeチャンネルの動画の概要欄を更新。高山との共演動画を削除しないことを明かした。

ふくらPは昨年11月に投稿した「謎の謎解き宝箱が届いたので2人で解いていく」というタイトルの高山と一緒に謎解きをする動画の概要欄を更新。「“この動画消した方がいいー？”って確認したんですが“あ、全然大丈夫だよ〜”って言ってたのでそのまま残しております」と高山とのやり取りと思われる文面を記した。

この動画には離婚発表後に「動画そのまま残してくださりありがとうございます！」「2人ともこれからも幸せに人生送れますように！」「今までもこれからもお二人のことずっと大好きですし、ずっと応援してます」などの声が寄せられた。

高山、ふくらPともにSNSで離婚を発表。「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と同じ文言で経緯を説明した。2人は昨年7月7日の七夕に結婚を発表。本紙の取材では11月ごろに離婚しており、わずか1年4カ月での別れとなった。