スマホが無い時代なにして過ごした？“スマホ普及前”の時間の潰し方に「僕はMDウォークマン聴いたりしてましたね」と反響続々
高校生と家庭教師の“スマホ普及前”をめぐる会話が注目を集めている。
投稿したのは、データムゴリスターさん（@DATAM_GOLYSTAR）。投稿主（40歳前後）が家庭教師の授業後に、生徒（高校1年生）との雑談でスマホや携帯電話の普及前は「電車に乗ってる時間とか、何して時間潰してたの？」と質問されたことを、Xに投稿した。投稿主は、電車に乗っている間に何をしていたのか回答に戸惑ってしまったという。
あなたは何してた？“スマホ普及前”の時間の潰し方に懐かしむ声続々
投稿を見た人からは、「僕はMDウォークマン聴いたりしてましたね」「風景見たり、雑談したりじゃないの？」「時間を潰すんじゃなく、時間を楽しんでた」「そんな昔の話は忘れたのさ…」といった声が寄せられ、投稿には7万件超の“いいね”が押されている（※数字は12月26日14時のデータ）。
ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「生徒には『本を読んだり…ゲームボーイをしたり…あと窓から見える家の屋根の上に、忍者を走らせたりしてたかな』と返しました。私のこの投稿に、多くの人が昔を思い出し、どんな過ごし方をしていたかを懐かしんでくれたことがうれしかったです」と話している。
この投稿に、経済愛好家・コラムニストの肉乃小路ニクヨ氏は「駅の売店に新聞や雑誌が沢山あって読んでいる人が多かった。私の場合は若い頃お金が無かったので、一番安く買えるアルバイト雑誌の読者投稿欄を読んで時間を潰していた」とコメントしている。（『わたしとニュース』より）