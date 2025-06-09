¢¡ Ìîµå¥²¡¼¥à¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤«¤é¸«¤ë¥×¥íÌîµå»Ë¡ÁÂè45²ó¡§¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡Ù35Ç¯Á°¡¢¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·²á¤®¤¿Ìîµå¥²¡¼¥à¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£Ê¿À®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î1990Ç¯¡¢ÅÅÏÃ²óÀþ¤È¥á¥¬¥â¥Ç¥à¡Ê¥á¥¬¥É¥é¥¤¥ÖÀìÍÑ¥â¥Ç¥à¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Æ¥ë¥â¡¼¥É¡×¤ÇÄÌ¿®ÂÐÀï¤¬¤Ç¤­¤¿¡ØTEL¡¦TEL¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥½¥Õ¥È¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÌîµå¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¡¢»î¹ç¤Ï¥³¥Þ¥ó¥ÉÆþÎÏ¼°¤Ç¿Ê¹Ô¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã