牡羊座の2026年は「発展のエネルギーに満ちた飛躍の1年」……総合運、恋愛運、対人運、仕事運、金運

2026年の牡羊座さんは「発展」のエネルギーに満ちた、飛躍の1年となりそうです。上半期は家族との絆を深め、下半期は恋愛が盛り上がるという、公私ともに充実した時間が待っています。あなたの世界がどんどん広がっていく、ワクワクするような12カ月の始まりです。

それでは、牡羊座の2026年はどのような1年となるのか。恋愛運、仕事運など、テーマごとの運勢を見ていきましょう！

■牡羊座 2026年の総合運

◎すべてが拡大していく成長と発展の年

2026年は「発展」をテーマに、あなたを取り巻くあらゆることがスケールアップしていく1年です。可能性の扉が次々と開き、これまで想像もしなかったような世界へと足を踏み入れることになるかもしれません。挑戦を恐れず、新しい流れに身を任せてみてください。

上半期は「家族」にまつわる出来事が中心となりそうです。家族との時間が増えたり、家庭環境にいい変化が訪れたりする予感。実家への帰省や、親族との交流を大切にすることで、心の安定と前に進むエネルギーを得られるでしょう。

下半期は一転して、「恋の季節」が到来します。ロマンティックな出来事が増え、愛に満ちた時間を過ごせそうです。シングルの人も、パートナーがいる人も、胸がときめく瞬間がたくさん訪れるはず。1年を通じて、人生が豊かに彩られていく実感を得られる素晴らしい年となるでしょう。

（監修：橘 美箏）