【射手座】週間タロット占い《来週：2025年12月29日〜2026年1月4日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月29日〜2026年1月4日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分をしっかりさせていきます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
思いが通じなくてモヤモヤすることもありますが、気丈に振る舞っていきます。そのおかげで収入を確保しやすいです。仕事や公の場では自分の普段の近況をあまり漏らしたくないです。いつもより秘密主義で過ごしていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手のことをいつも以上に尊重してあげます。そのため自由にさせてあげることも多いようです。逆に相手からの駆け引きが増えますが、惑わされないでいましょう。シングルの方は、地位や名誉がある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の言動が定まらない時です。
｜時期｜
1月2日 楽になることがある ／ 1月4日 一途さを見せる
｜ラッキーアイテム｜
燻製
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞