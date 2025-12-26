【「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」全国体験会】 2026年1月10日より順次開催

セガは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/PC(Steam)用ソフト「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」の全国体験会を2026年1月10日の北海道での開催を皮切りに、全国9都市10会場にて開催する。

「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた「龍が如く3」をリメイクした「龍が如く 極3」と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作「龍が如く3外伝 Dark Ties」の2作品を1本に収録したタイトル。

体験会では、「東京ゲームショウ2025」に出展された「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」の体験版を楽しめる。制限時間内であれば、タイトルを切り替えて自由に遊ぶことができる。ゲームを体験いただいた方には「『龍が如く』20周年 オリジナルサコッシュ」を、会場店舗で「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」を予約した方には「販促用B2ポスター」プレゼントを実施。

また一部の会場では「龍が如くスタジオ」メンバーによるサイン会の実施や、「龍が如く」グッズの販売を予定しています。

▲『龍が如く』20周年 オリジナルサコッシュ

体験会実施店舗

・2026年1月10日11時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディア札幌 1F TVゲームコーナー

・2026年1月11日11時～18時予定

ビックカメラ 名古屋駅西店 1F特設会場

※阪本寛之氏（シリーズチーフプロデューサー）のサイン会を、14時～15時で実施予定

・2026年1月12日11時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 B1エントランス前

※横山昌義氏（スタジオ代表・制作総指揮）のサイン会を、14時～15時で実施予定

・2026年1月17日11時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 B2 ヨドバシホール

※横山昌義氏（スタジオ代表・制作総指揮）のサイン会を、14時～15時で実施予定

※「龍が如く」グッズの販売を予定

・2026年1月17日、18日10時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 第1エントランス

※1月17日に阪本寛之氏（シリーズチーフプロデューサー）、堀井亮佑氏（「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」プロデューサー/ディレクター）のサイン会を、13時～14時で実施予定。

※1月18日に横山昌義氏（スタジオ代表・制作総指揮）のサイン会を、13時～14時で実施予定

※「龍が如く」グッズの販売を予定

・2026年1月24日12時～18時予定

ビックカメラ 新宿東口店 6F ゲームコーナー

※横山昌義氏（スタジオ代表・制作総指揮）のサイン会を、14時～15時で実施予定

・2026年1月25日11時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 2F特設会場

※阪本寛之氏（シリーズチーフプロデューサー）、堀井亮佑氏（「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」プロデューサー/ディレクター）のサイン会を、14時～15時で実施予定

・2026年1月31日11時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前店 B1ゲームコーナー

・2026年1月31日11時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディア千葉 2F ゲームコーナー

・2026年2月7日11時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディア博多 B1特設会場

※横山昌義氏（スタジオ代表・制作総指揮）のサイン会を、14時～15時で実施予定

※体験会、サイン会ともに体験会開始時間から体験会会場で整理券の配布を開始いたします。

※混雑防止のため、体験会開始時間以前より会場周辺にお集まりいただくことはご遠慮ください。

※混雑状況などに応じて上記は予告なく変更する可能性がございます。

※来場する「龍が如くスタジオ」メンバーは予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢

追加情報公開！📢

初回は1月10日（土）から

◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢



『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』体験会

ノベルティやサイン会の情報を追記しました。



※体験版は東京ゲームショウ2025に出展した内容と同じになります。… pic.twitter.com/b7NZj4F5jR - 龍が如くスタジオ 公式 (@ryugagotoku) December 26, 2025

(C)SEGA