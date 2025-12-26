寒い日に食べたい“めでたい”アイス。井村屋「たい焼アイス プリン」が年末年始のおやつにぴったり
みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。
もうすぐ2025年も終わり、いよいよ2026年を迎えますね！ 年末年始と言えばちょっと特別で“めでたい”気分を味わいたくなるもの。そんな時にぴったりなスイーツを一足お先に食べてみたので、その味わいをレポートします。
■ほろ苦さがアクセント。大人のおやつにもぴったりな味わい
今回ご紹介するのは12月29日に発売される井村屋の「たい焼アイス プリン」です。
早速開けてみると、見た目はまさに“たい焼き”そのものでびっくり！
もなかの皮の中には、なめらかなカスタードアイスと、ほろ苦いカラメルソースがたっぷり入っています。
一口食べてみると、まず感じるのはカラメルソースのほろ苦さ。そこに濃厚なカスタードアイスの甘さが重なり、プリンらしい味わいがしっかり楽しめます。
カスタードアイスとカラメルソースの相性はばっちり。甘すぎず、後味はすっきりとしているので大人のおやつにもぴったりです。
ちなみにこの「たい焼アイス」シリーズは1986年の発売以来、多くの人に愛され続け今年で40周年を迎えるロングセラー商品なのだとか。
定番フレーバーの「たい焼きアイス」は、中につぶあんがぎっしり……！
バニラアイスとつぶあんのバランスが絶妙で、40周年を迎えるロングセラー商品なのも、納得のおいしさでした。新作のプリン味と定番のあんこ味を食べ比べてみるのもおすすめです。
■年末年始は「たい焼アイス」めでたい気分を味わってみて
みなさんもぜひ、年末年始は家の中でぬくぬくしながら、めでたい気分になれる井村屋の「たい焼アイス」を楽しんでみてはいかがですか？
■商品概要
商品名：たい焼アイス プリン
希望小売価格： 183円
発売日：2025年12月29日（月）より順次発売
販売場所：全国の量販店・スーパー・コンビニエンスストア
（えりか）