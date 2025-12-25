Image: ギズモード・ジャパン

2025年1月17日の記事を編集して再掲載しています。

毎年ラスベガスで行われている世界最大級のテック見本市「CES」。去年に引き続き、来年もギズモード編集部では現地に取材に行きます！ こちらは昨年のCESで見つけた面白いアイディアのガジェット。

スイスイ快適に歩けるのは楽しい！ リモコンを手に持って滑走する電動ローラースケートとは違い、スイーっと高速歩行で移動の効率を上げるために生まれたのが歩行拡張スケート「Moonwalkers」です。

ユニークで面白いガジェットですが、世界最大の家電見本市「CES 2024」にて、実際に履いて体験することができました。

これは楽しいぞ？

底面にあるローラーが、足運びに合わせて回転する「Moonwalkers」。歩く速度（時速3km/hほど）の3倍、つまり時速10km/h前後で歩けるようになります。

靴のまま履きますが、日本人の感覚だと「下駄」という表現がシックリきます。

重量は2kgくらいありますが、履いて歩いてみるとそこまで重さは感じません。しかもスイスイ快適に歩けて楽しくなっちゃいます。

ちなみに機械学習アルゴリズムにより、信号などで足が止まると停止します。自動で加速を行いブレーキが不要なので、コントローラーも不要です。

お仕事の役に立ちたい

開発したSHIFT社は、アスファルトのように凸凹した場所や、コンクリートの床を持つ倉庫など「広い倉庫やオフィスで働く人の生産性をあげるツール」を想定しています。

すでに二代目も作られている

二代目となる「Moonwalker X」は、より滑らかな地面を想定したバージョンで、片足1.5kgとちょっと軽くとなっています。

SFロボの足みたいなカッコ良さ。

徒歩での移動を少しでも時短したい人に良さそうですね。

「X」の発売はまだですが、初代は1ペアで20万6200円となっています。

