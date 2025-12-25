この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フードデリバリー配達員のせーけんわーるどが「雨の中クリスマスイブにUber配達してみた結果！《ウーバー配達員》」と題した動画を公開しました。多くの人が特別な夜を過ごす中、雨の街をバイクで駆け抜ける配達員のリアルな稼働状況をリポートしています。

動画は、12月24日のクリスマスイブの夜から始まります。せーけんわーるど氏は、予報に反して降り出した雨の中、Uber EatsとRocket Nowの配達に挑みます。Uber Eatsからは合計6,100円にもなる特別なクエストが提示されており、期待が高まります。しかし、いざ稼働を開始すると、1kmあたり100円程度の低単価案件が続き、クエストの恩恵を実感しづらい状況に。
昨年のクリスマスイブにはドミノ・ピザが大混雑し、ニュースになったほどの混乱があったと振り返るせーけんわーるど氏。今年も調理待ちのリスクを避けたいところですが、中華料理店やドミノ・ピザで長時間の待ち時間が発生し、キャンセルを余儀なくされる場面も。さらに、聖夜の都心は交通量も多く、思うように配達が進まない厳しい現実が映し出されます。

クエストによる高収入の可能性と、雨天や渋滞、店舗の混雑といった過酷な労働環境。この動画は、フードデリバリー配達員のクリスマスイブにおけるリアルな奮闘を浮き彫りにしています。私たちが受け取る温かい食事の裏側にある、配達員の知られざる日常を垣間見ることができる内容です。

YouTubeの動画内容

00:00

クリスマスイブ稼働へ！
00:38

クリスマスイブ限定クエスト
02:01

期待外れの初案件…
11:08

カオスなドミノ・ピザの状況は？

