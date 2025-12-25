この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員のジャーナリスト・下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「テレビ局の勝ちパターン誕生か。フジテレビがF1独占契約で仕掛ける「配信主役」の逆転劇についてお話します。」と題した動画を公開。フジテレビが来季からのF1日本国内独占契約を締結した件について、テレビ業界のビジネスモデル転換を象徴する出来事だと解説した。



動画で下矢氏は、今回の契約が単なる放映権獲得ではないと指摘。かつて1987年から2011年までF1中継を手掛け、日本でのブームに火を付けたフジテレビが、再び巨額を投じて権利を取り戻した背景には大きな戦略転換があるという。下矢氏によると、今回の契約の核心は「地上波が脇役で、フジテレビオンデマンド（FOD）が主役」という構造にある。地上波では全レースのうち5戦がダイジェスト放送されるのみに対し、有料配信サービスであるFODでは予選や決勝を含む全セッションがライブ配信される。これは、無料の地上波放送を「入口」として活用し、有料の配信サービスへ視聴者を誘導する新たなビジネスモデルであり、テレビ局の「勝ちパターン誕生」になり得るとの見方を示した。



なぜ今F1なのか。下矢氏はその理由として、かつてのブームを体験した40〜50代の男性ファン層が根強く、彼らがお金を使ってくれる優良顧客である点を挙げる。FODはこれまで過去のドラマ作品で30〜40代の女性加入者を増やしてきたが、F1というキラーコンテンツで新たな男性層の獲得を狙っていると分析。今回のフジテレビの動きは、地上波中心の時代から配信サービスが主役となる時代への転換を象徴する「非常に実験的で野心的な試み」だと位置づけた。



▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱



📱HP → https://storymanagement.co.jp/



📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya