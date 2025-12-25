2026年に日本公開されるクリストファー・ノーラン監督の新作映画『オデュッセイア』の特報映像と第2弾ティザービジュアルが公開された。

参考：クリストファー・ノーラン新作『オデュッセイア』2026年公開決定 配給はビターズ・エンド

本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる英雄叙事詩『オデュッセイア』を『オッペンハイマー』で数々の賞を受賞したノーランの監督と脚本で映画化したアクション大作。製作は、エマ・トーマスとノーラン監督の制作会社シンコピーが手がけた。

映画史上初めて全編でIMAXカメラを使用した撮影は世界各地で行われ、本作のために特別に開発された新技術も用いられている。

イタケーの王であるオデュッセウス役を『オデッセイ』のマット・デイモンが演じるほか、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロンらがキャストに名を連ねる。

公開された特報映像には、トロイア戦争の終結後、家族の待つ故郷へ帰還を目指す、主人公オデュッセウス（マット・デイモン）らの姿が映し出されている。しかし彼らの前には、荒れ狂う海、怪物、そして神々の介入など容赦ない試練が立ちはだかる。

あわせて、第2弾ティザービジュアルも公開された。（文＝リアルサウンド編集部）