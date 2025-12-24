「めっちゃヤンチャそう」「久々に奇抜」「派手」「攻めたね」C大阪が新ユニフォームのデザイン披露!
セレッソ大阪は24日、2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」で選手が着用する新ユニフォームを発表した。サプライヤーは引き続きミズノ株式会社となる。
カラーはフィールドプレーヤーの1stがピンクとネイビー、2ndが白とピンク、GKの1stが黒とピンク、2ndが緑とネイビー。クラブはユニフォームコンセプトについて、公式サイトで次のように紹介した。
「-Next Leap- これまで積み重ねてきた歴史の先に、まだ見ぬ景色がある。いま、桜は“勝色”に染まる。セレッソピンクと深いネイビーのコントラストは覚悟と決意を、走る亀裂状のグラフィックは限界を破り続けてきたクラブの軌跡を表現。ユニフォームの中央に差し込む光のエフェクトには、未来へ進むスピードとそこに宿る希望をイメージ。このユニフォームは、セレッソファミリーが纏い、次のステージを切り拓く証明となる」
新ユニフォームのプロモーション映像を投稿したクラブ公式X(旧ツイッター/@crz_official)に対し、「めちゃカッコええやん!!!」「派手なデザイン」「リミユニ感あって良い」「攻めたねーーー」「久々に奇抜なデザイン」「めっちゃヤンチャそうでいいやん!!!」「とても良いと思います!!好き!!」といった声が届いた。
なお、新ユニフォームの販売開始は来年1月6日の予定となっている。
※リンク先に新ユニフォームの画像あり
