¡¡12·î21Æü¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡Ø¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬¡¢Åìµþ¡¦°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè5²ó¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¶µ¼¼¡×¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤³¤Ç·¬ÅÄ»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È»ýÏÀ¡É¤¬¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¬ÅÄ»á¤ÎÂ©»Ò¡¦Matt¤¬¸ø³«¤·¤¿Èþ¿ÍÊì¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÅö¤Æ¤Æ¤âÅö¤ÆÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌµÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¡¢Æó·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤òÂàÃÄ¤·¤¿·¬ÅÄ»á¡£ÂàÃÄÈ¯É½¤ÎºÝ¤Ï¡Ö°ì·³¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¼ã¼êÁª¼ê¤Î°éÀ®¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥±¥¸¥á¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÊÌ¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¡¢°ì·³¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤È·¬ÅÄ»á¤È¤Î´Ö¤Ë¡È»ØÆ³ÊýË¡¡É¤ò¤á¤°¤ëÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤ÇÌÔÎý½¬¤ò²Ý¤¹¡È¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡É»ØÆ³·¿¡£°ìÊý¡¢·¬ÅÄ»á¤Ï¼«¿È¤¬Âç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¤«¡¢Îý½¬¤òÌµÍý¶¯¤¤¤»¤º¤Ë¼«¼çÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÁª¼ê¤Î¥ß¥¹¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Î¥ß¥¹¡É¤È¤¤¤¦¸½ÂåÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ä»ØÆ³¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ï°éÀ®ÊýË¡¤ò°ì¿·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢·¬ÅÄ»á¤Î¡ÈÅÜ¤é¤Ê¤¤¡É»ØÆ³ÎÏ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡È1·³¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤¹¤Ù¤¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡É¡È·¬ÅÄ¤ò¸å³ø¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡É¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È²º·òÇÉ¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë·¬ÅÄ»á¤À¤¬¡¢Á°½Ò¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶Ã¤¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·¬ÅÄ»á¤¬»²²Ã¤·¤¿¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸30¿Í¤¬»²²Ã¡£Ì¤Íè¤Î¹Ã»Ò±àµå»ù¤ÎÁ°¤Ç¡¢·¬ÅÄ»á¤Ï¹â¹»Ìîµå¤ÇÆ³Æþ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë7¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈÌîµå¤Ï9²ó¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡£Ìîµå³¦¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢1¤«·î´Ö¹Ã»Ò±à¤òÂß¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡É¤ÈÄó¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå³¦¤ò»×¤Ã¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡ÈDH¡É¤³¤È»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë»ýÏÀ¤Ç¤·¤¿¡£·¬ÅÄ»á¤Ï¡ÈDH¤âËÍ¤ÏÈ¿ÂÐ¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤Îµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡£Åö¤Æ¤Æ¤âÅö¤ÆÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌµÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤ë¤ÇÊóÉü»àµå¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¤´Ö¤«¤é¤Ï¡ÖÅö¤ÆÊÖ¤¹¤Î¤¬¸øÊ¿¡©¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤â¤½¤âÅö¤Æ¤ë¤Ê¤è¡×¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÊóÉü»àµå¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡×¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¡¢ÁÀ¤Ã¤ÆÅö¤Æ¤ë¤Î¤ä¤á¤í¤è¡×¤Ê¤É¡¢·¬ÅÄ»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìîµå¶µ¼¼¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤âÁÊ¤¨¤¿·¬ÅÄ»á¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ÏÂç»ö¤À¤í¤¦¤¬¡¢¹¶¤á²á¤®¤Ï¶ØÊª!?