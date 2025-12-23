TBS系「ラヴィット！」に出演

平日朝の情報バラエティ番組に現役選手が登場し、ネット上も騒然とした。23日に放送されたTBS系「ラヴィット！」に、ソフトバンクの野村勇内野手がまさかの出演。「えー!!!」「すごいまじか笑」と驚きの声が広がっている。

司会の麒麟・川島明さん、TBSアナウンサー・田村真子さんの挨拶でいつも通り番組がスタート。この日のゲストメンバーが紹介され、前列に笑顔で座っていたのが野村だった。

川島さんから「日本一おめでとうございます！ で、何で来たんですか？笑」とまさかのツッコミ。野村は「ラビット毎日見てるので。妻も大ファンで『絶対に出てこい』と言われまして」と、愛妻からの“指令”があったことを明かして笑いが起きた。

2023年12月には西武・高橋光成投手が出演したことがあったが、現役のプロ野球選手が朝の生放送に登場することはかなり稀なケース。それだけにSNS上では「朝から野村勇出てて違和感笑」「なんで野村選手がこんな番組にww」「朝からイケメンが見れてちょっと嬉しい」「なんでいるの？」「野村勇出てて草」「違和感あるな笑」「めっちゃおもろww」と反響が広がった。

野村はプロ4年目の今季、今宮健太内野手の負傷離脱をきっかけに、5月からスタメンに定着。126試合に出場して打率.271、12本塁打、40打点、18盗塁といずれの項目でもキャリアハイの成績をマークした。阪神との日本シリーズ第5戦では、延長11回に勝ち越しソロを放ち、チームを5年ぶり日本一に導いた。（Full-Count編集部）