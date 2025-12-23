26歳のとき、全身の筋肉が動かなくなる難病ALS（筋委縮性側索硬化症）を発症し、闘病を続けながらクリエイターとして活動する武藤将胤（まさたね）さん。彼の人生に寄り添う妻の木綿子（ゆうこ）さんに、病気を知りながら結婚を決意したときの心境を聞きました。

【写真】難病と知りながら結婚した夫との結婚式での様子（6枚目/全22枚）

第一印象は「ちょっとチャラいのかな」

モデルや舞台女優として活動していた20代の木綿子さん

── 将胤さんと出会う前の木綿子さんのご自身のことを教えていただけますか。

武藤さん：大学生のときにスカウトされて、モデルや舞台女優として活動していました。卒業後も、お芝居やモデルを続けながら気ままに生きていたのですが、モデルやタレント業で生活していくのは大変で…。エステの仕事に出合って資格を取り、27歳のときに芸能活動は辞めて、美容の仕事1本でやっていくことにしました。彼と出会ったのは、それから3年くらいたったころです。

── どのような出会いだったのですか。

武藤さん：2013年の夏、行きつけのバーで偶然会いました。バーテンダーが共通の友人だったんです。仕事帰りに飲みに行ったら、隣の席に彼がいて、紹介してもらって、彼がひと目惚れをしてくれて…という感じです。

当時、彼は26歳で、博報堂で広告プランナーをしていました。最初は「ちょっとチャラいのかな」という印象だったので、警戒しつつ…（笑）。広告代理店の人って「遊び人」というイメージがあったんです。

でも、話をしているうちに「すごいな、尊敬できる人だな」と印象がすぐに変わりました。彼は、学生のころから、社会を明るくするために自分にできることを考えて行動してきた人です。そういう思いを熱く話してくれました。「もうちょっと話したいな」と思えたので、その日の帰りに連絡先を交換して、次に会う約束をして。それから何度か食事に行って、おつき合いするようになりました。お互いに早い段階で、結婚を意識していましたね。

── 将胤さんの体調に変化があったのは。

武藤さん：知り合ったころから、手の震えなどの症状は出ていました。あちこちの病院で診てもらって、検査入院までしたのですが、原因がわからなくて。「なんだろうね」という話はしていました。「仕事が忙しくてあまり寝ていないと言っているから、疲労が溜まっているのかな」と私は思っていました。

そのうちに転びやすくなったり重いものが持てなくなったりと、できないことが徐々に増えていきました。でも、原因がわからないから対策がとれなくて、不安でした。当時、ALSを題材にしたドラマを見たり、「アイスバケツチャレンジ」でALSのことを知ったりして、「もしかして…」とは思っていたのですが、結局、病名がわかるまで1年くらいかかりました。

「ALSだった」帰京する新幹線から電話が

おつき合いするようになった武藤将胤さんと木綿子さん

── 病気がわかったときは、どのようなお気持ちでしたか。

武藤さん：告知されたとき、私はそばにいなかったんです。ALS専門の先生を紹介されて、彼は両親と東北大学病院を受診していました。告知を受けたあと、彼が仙台から東京へ戻る新幹線の中から電話をくれて、「やっぱりALSだったよ」と。ただ、落ち込んだ感じではなくて、「まだまだ知られていない病気だから、ALSを知ってもらうためにがんばるよ」と決意表明をしていて。それを聞いて安心しましたし、「すごい人だな」と思いました。このとき、「彼と一緒にいれば大丈夫」という確信が持てました。

それから2か月後の私の誕生日に、彼からプロポーズをしてくれました。もちろん彼にも葛藤があったと思いますが、「絶対に幸せにする」と言ってくれました。一緒に泣いたこともありますが、彼は最後には絶対に立ち直って前を向く、強い人です。私は「この人とだったらやっていける」と思っていたので、迷いはなかったです。

そのころから、ペンやお箸が持ちにくかったり、シャツのボタンが留められなかったりして、私が身の回りのサポートをしていたので、「これが日常になるんだな」という覚悟はしていました。

「考え直したほうがいい」という声もあったけど

── ALSは進行性の病気です。不安はありませんでしたか。

武藤さん：私自身はありませんでした。でも、友達のなかには「考え直したほうがいい」と言う人もいましたし、一度は結婚に賛成してくれた母にも、あとから「やっぱり心配だから、もう一度考えてほしい」と言われました。きっと母なりにいろいろ調べたんでしょうね。

でも、私の気持ちは変わらなくて、「私なりによく考えて、それでも彼と一緒にいたい」という気持ちを伝えたら、「それなら応援する」と受け入れてくれました。彼の両親からは、「ありがとう」「よろしくね」と言ってもらいました。ありがたかったですね。

── ご家族にも祝福されて、ご結婚されたのですね。

武藤さん：2015年5月に、軽井沢で結婚式を挙げました。彼は、歩いて私をエスコートしてくれて、私の指に指輪をはめてくれました。「彼を精一杯支え、大切にします。どんな困難もふたりで力を合わせて乗り越えていきます」と私はみなさんの前で話しました。今思うと、このときはまだまだ覚悟がたりなかったのですが…。

結婚して一緒にいるからには、彼の心の支えになりたいと思いましたし、今もその気持ちは変わりません。ALSは治せるようになると信じているので、いつか「ALSを最初に治した人」になる彼を、これからもそばで支えて見ていたいと思っています。

…

将胤さんの症状は徐々に進行し、現在は24時間サポートが必要な状態です。そんななか、ふたりは待望のお子さんを授かります。木綿子さんは、2歳になる娘さんの育児に専念。ALSの人向けの商品開発をしたり研究に参加したり、サーフィンや旅行を楽しんだりと、前向きに生きる将胤さんと支え合いながら、家族3人での生活を楽しんでいます。

取材・文／林優子 写真提供／武藤木綿子