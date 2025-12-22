2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（7月20日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

田中圭がポーカーの世界大会に出場し、大きな注目を集めた。ただ、田中の近くに現れた “謎の女性” の服装が波紋を呼んでいる。

田中は7月17日（日本時間）、アメリカのラスベガスで開催されたポーカーの世界大会「ワールド・シリーズ・オブ・ポーカー（WSOP）」に出場した。

「毎年5月から7月に開催される同大会は、全米でテレビ中継されるほど、現地でも注目度が高いのです。田中さんが出場した部門には、1935人の挑戦者がエントリーしましたが、田中さんは3位に入賞して賞金11万5295ドル（約1700万円）を獲得しました。

プライベートで訪れたこともあってか、田中さんは黒いハットに白いマスクという完全防備で挑んでいました」（スポーツ紙記者）

まさに “ポーカーフェイス” で大会に臨む田中の動画はSNSで拡散され、多くの人の目にとまることになった。一方で、Xでは、

《後ろに映ってる女の人、お揃いの帽子だったりする？》

《田中圭さんのポーカー会場に現れたバケハ女の正体は、誰なんですかね〜？》

《帽子がお揃い＆マスクの時点で田中圭の関係者やん》

など、動画に映りこんだ “謎の女性” に注目する声が見受けられる。田中がポーカーに興じる様子を映した動画には、ゲームを見守る多くの観客の姿があったが、背後に映る女性は独特の存在感を放っていた。

「観戦エリアから田中さんに声をかける人もおり、会場は盛り上がっていました。田中さんのちょうど真後ろの観戦エリアには、小柄な女性が立っており、田中さんに対して、スマホのカメラを向けていたのです。

女性は長いロングヘアで、紫色のバケットハットをかぶり、白いマスクをつけていましたが、くしくも田中さんと “お揃いコーデ” と言えなくもない装いだったため、注目されたのでしょう。

報道陣のカメラに気づくとすぐに立ち去ってしまったため、気になる人も多かったのだと思われます」（芸能記者）

田中は、4月に「週刊文春 電子版」で永野芽郁との不倫疑惑を報じられたが、双方の所属事務所は不倫関係を否定していた。騒動後も舞台やドラマなどに出演する田中に対し、永野は6月の日曜劇場『キャスター』（TBS系）の最終回以降、目立った活動はしていない。しかし、田中のポーカー大会によって、思わぬ注目を集めることに。

「6月の『女性セブンプラス』で、永野さんが『キャスター』終了後、海外に長期滞在していると伝えられました。記事では、永野さんの詳細な滞在先は明かされていませんでしたが、田中さんがラスベガスで目撃されたことで、“海外” という共通点から、永野さんの近況に関する報道と結びつける人もいたようです。

永野さんが事実上の活動休止状態に陥るなか、彼女の動向が蒸し返されたといえます。ポーカー大会で映りこんだ女性しかり、田中さんが大会で好成績を収めたことで、巻き添えのような形で注目されてしまったようです」（前出・芸能記者）

2025年も残り半年足らず。騒動後も仕事が途切れない田中は、このまま “ポーカーフェイス” で乗り切るのか──。