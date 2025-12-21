【こち亀】新アニメプロジェクト始動！ 『新こちら葛飾区亀有公園前派出所』制作決定
漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』連載開始50周年記念新アニメプロジェクトが始動。アニメ『新こちら葛飾区亀有公園前派出所』の制作が決定。アインアニメロゴやティザービジュアルが公開された。
＞＞＞ティザービジュアルやロゴをチェック！（写真4点）
主人公である型破りでお金儲けが大好きな警察官「両津勘吉」（通称、「両さん」）とその同僚たちが葛飾区亀有を中心に繰り広げる、秋本治先生が描くドタバタ人情ギャグ漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』。1976年9月に『週刊少年ジャンプ』にて連載開始し、2016年までの40年間週刊連載されアニメ化や実写ドラマ化など様々なメディア展開で多くの人々に愛された本作が、来年2026年に連載開始50周年を迎える事を記念し、インポッシブル・ひるちゃんをゲストに迎えた「ジャンプフェスタ2026」内ジャンプステーションステージにて、連載開始50 周年記念新アニメプロジェクト始動を発表した。
ステージでは、漫画『こち亀』連載50周年ロゴの公開をはじめ、新アニメプロジェクトのタイトル『新こちら葛飾区亀有公園前派出所』が公開された。
タイトルの通り、装い新たに『新こち亀』では新キャストを迎え、1996年に放送されたアニメ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』を手掛けたぎゃろっぷが鋭意制作中であることが発表され、会場も大いに盛り上がった。
さらに、ティザービジュアルとして『こち亀』ファンになじみ深い、現在の葛飾区金町浄水場取水塔の風景に両津勘吉がこちらに向かって挨拶するかのように手を上げる様子のイラストが公開された。
新アニメプロジェクトの公式サイトではティザービジュアルをはじめ、公開となった情報がチェックできる。そして、気になる新キャストの詳細は、2026年9月に発表予定だ。
漫画『こち亀』やアニメの最新情報は、作品公式Xアカウントでご確認を。
（C）秋本治・アトリエびーだま／集英社・ＡＤＫ
＞＞＞ティザービジュアルやロゴをチェック！（写真4点）
主人公である型破りでお金儲けが大好きな警察官「両津勘吉」（通称、「両さん」）とその同僚たちが葛飾区亀有を中心に繰り広げる、秋本治先生が描くドタバタ人情ギャグ漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』。1976年9月に『週刊少年ジャンプ』にて連載開始し、2016年までの40年間週刊連載されアニメ化や実写ドラマ化など様々なメディア展開で多くの人々に愛された本作が、来年2026年に連載開始50周年を迎える事を記念し、インポッシブル・ひるちゃんをゲストに迎えた「ジャンプフェスタ2026」内ジャンプステーションステージにて、連載開始50 周年記念新アニメプロジェクト始動を発表した。
タイトルの通り、装い新たに『新こち亀』では新キャストを迎え、1996年に放送されたアニメ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』を手掛けたぎゃろっぷが鋭意制作中であることが発表され、会場も大いに盛り上がった。
さらに、ティザービジュアルとして『こち亀』ファンになじみ深い、現在の葛飾区金町浄水場取水塔の風景に両津勘吉がこちらに向かって挨拶するかのように手を上げる様子のイラストが公開された。
新アニメプロジェクトの公式サイトではティザービジュアルをはじめ、公開となった情報がチェックできる。そして、気になる新キャストの詳細は、2026年9月に発表予定だ。
漫画『こち亀』やアニメの最新情報は、作品公式Xアカウントでご確認を。
（C）秋本治・アトリエびーだま／集英社・ＡＤＫ