¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛMrs. GREEN APPLE¡¢5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÅìµþ¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¡ª¹â¤µ20¥áー¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê¡È¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¡É¤¬½Ð¸½
Mrs. GREEN APPLE¤¬2025Ç¯10·î25Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ß¥»¥¹¥°¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¥Éー¥à¥Ä¥¢ー ¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥´ ¡¡¥Ð¥Ù¥ë¥Î¥È¥¦¡Ë¤¬12·î20Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ýー¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¹â¤µÌó20m¡¢½Å¤µÌó100¥È¥ó¤ÎµðÂç¤Ê¡È¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¡É¤¬½Ð¸½¡ª
2019Ç¯¤Î¡ÖEDEN no SONO¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Èー¥êー¥é¥¤¥ó¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤«¤é4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥§ー¥º2¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡Ä¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÈÁÛ¤¤¤ò¾è¤»¤¿Mrs. GREEN APPLE½é¤Î¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ÖMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡×¤¬¡¢12·î20Æü¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ç½ªËë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£µðÂç¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥»¥Ã¥È¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ó¥í¥ó¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇËÂ¤¤¤Ç¤¤¿²»³Ú¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ò¤®¡¢Èà¤é¤¬²»³Ú¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¿Í¡¹¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¢¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤È¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ°Õ»×¤È°¦¤ÎÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¡£
Áñ¸·¤Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Þー¥Á¥ó¥°¥É¥é¥à¤¬¹â¤é¤«¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û¤«¤éÂç¿¹¸µµ®(Vo/Gu)¡¢¼ã°æÞæÅÍ(Gu)¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í(Key)¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Î¾¼ê¤ò¼ª¤ËÅö¤Æ¤Æ´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿Âç¿¹¤¬²Ú¡¹¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë²Î¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖLove me, Love you¡×¡£¥Ð¥Ó¥í¥ó¤Î½»¿Í¤ò±é¤¸¤ëÂ¿¿ô¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¹Ô¤¸ò¤¦³¹¤ÎÉ÷·Ê¤Î¤Ê¤«¡¢Âç¿¹¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÅìµþ¥Éー¥à¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿JAM¡ÇS¡ÊMrs. GREEN APPLE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤ÎÀ¼¤¬¸òº¹¤·¡¢¡ÖBABEL no TOH¡×¤Ï¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÆø¤ä¤«¤Ê¥àー¥É¤È¤È¤â¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡£Â³¤¯¡ÖCHEERS¡×¤Ç¥é¥¤¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë½Ö¤¯¤Ê¤«5Ëü¿Í¤È¡Ò´¥ÇÕ¡Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤¤¡¢¥Ð¥Ó¥í¥ó¡©¡×¤È¤¤¤¦Âç¿¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Á´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¤¿¡Ö¥¢¥ó¥é¥Ö¥ì¥¹¡×¤Ç¤Ï¼ã°æ¤Î¥®¥¿ー¤âÆ£ß·¤Î¥ー¥Üー¥É¤â¥Õ¥¡¥ó¥ー¤ËÄ·¤Í²ó¤ê¡¢Âç¿¹¤â¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ²Î¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£¡ÖFeeling¡×¤Ç¤Ï¥¢¥êー¥Ê¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ð¥ëー¥ó¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹À²¤ì¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤â¥¢¥êー¥Ê¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²ñ¾ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÂÎ´¶¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤ËËþ¤Á¤¿½øÈ×¤«¤é¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿¡£¥É¥é¥à¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤È¼ã°æ¤Î¥®¥¿ー¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÊü¼Í¤¹¤ë¤Ê¤«ÆÍÆþ¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ó¥í¥ó¤Î³¹¤Î¿Í¡¹¤¬Åã¤Î·úÀß¤ò»Ï¤á¤ë¡£º£²ó¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTWELVE¡Ù¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤Î¥®¥¿ー¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÞú¤à¾ÇÁç´¶¤¬°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¥Ä¥ë¥Ï¥·¤ò¿¶¤ë¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë½Å¤Ê¤ê¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡£¼ã°æ¤ÈÆ£ß·¤Î¥½¥í¤âÀª¤¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ï¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤ÊÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀÖ¤¤¥é¥¤¥È¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ò¾È¤é¤¹¤Ê¤«¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Âç¿¹¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÊ¼Ââ¡×¤¬ÌÄ¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ³Ú¶Ê¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿º¢¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯µðÂç¤ÊÅã¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£¹â¤µ¤ª¤è¤½20¥áー¥È¥ë¡¢½ÅÎÌ¤Ï¤¸¤Ä¤Ë100¥È¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥Æー¥¸¥»¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ö·úÂ¤Êª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¤Û¤¦¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ï°µÅÝÅª¤À¡£
¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢¥Ð¥Ó¥í¥ó¡ª¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ç¤¹¡ª¡×¡£¤³¤³¤Þ¤Ç6¶Ê¤ò½ª¤¨¤Æ²þ¤á¤ÆÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ°§»¢¤ò¤¹¤ëÂç¿¹¡£¡Ö²æ¡¹¤âÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¿¹¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¼ã°æ¤âÆ£ß·¤âÀº°ìÇÕ¤ÎÂçÀ¼¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë²ñ¾ìÃæ¤«¤éÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÀ¼Ê¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼ã°æ¤Î¶Ê¿¶¤ê¤«¤é¡ÖWanteD! WanteD!¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÏºÆ³«¡£¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿MC¤Ç3¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯JAM¡ÇS¤Î¶ÛÄ¥¤â¤Û¤°¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤ËÂç²»ÎÌ¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ç¿ð¡¹¤·¤¤ÀÄ½Õ¤ÎÉ÷·Ê¤òÉÁ¤½Ð¤¹¤È¡¢¤³¤³¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï±À³¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥âー¥¯¤¬Ëþ¤Á¡¢Çò¤¤°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Âç¿¹¤¬ÀÅ¤«¤Ë¡ÖSoranji¡×¤ò²Î¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¡ÖSoranji¡×¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤ÏÀ¸¤¤ÌÐ¤ëÎÐ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡ÒÎÐ¤¬¿¼¤¤¤³¤Î¿¹¤òÈ´¤±¡¿¤½¤ÎÀè¤ÎÄ®¤Ø¹Ô¤³¤¦¡Ó¤È»Ï¤Þ¤ë¡Ö¥Õ¥í¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤À¡£Âç¿¹¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤¢¤êÂ³¤±¤ë¸ÉÆÈ¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°¦¤òµá¤á¤ë¿Í´Ö¤ÎÀ¡Ê¤µ¤¬¡Ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥¼¥ó¥Þ¥¤¡×¤Ë¡Ö·¯¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖSoup¡×¤È¶Ê¤¬½Å¤Í¤é¤ì¡¢µ¨Àá¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÖÎò»Ë¡×¤È¤½¤Î¤Ê¤«¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤Î±Ä¤ß¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÊª¸ì¤Ï²ÃÂ®¡£°Å°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç¸÷¤ë¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Ð¥È¥ó¤Ë¤è¤ëÉÔ²º¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Å¸³«¤·¡¢Â²»¤È¤È¤â¤Ë²ø¤·¤²¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í¡¹¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Î¥¤¥¸ー¤Ê²»¤È¤È¤â¤ËÂç¿¹¤Î¶«¤Ó¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£Åã¤Î¾å¤Ç²¦¤Î¤è¤¦¤ÊÀÖ¤¤¥Þ¥ó¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Èà¤¬²Î¤¦¤Î¤Ï¡ÖÀäÀ¤À¸Êª¡×¡£¥ìー¥¶ー¥é¥¤¥È¤¬íþ¤ê¡¢½Å¸ü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÃÏ¶Á¤¤Î¤è¤¦¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤òÍÉ¤é¤¹¡£¿Í¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¿Í¤¬ÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î¤Î¤É¤«¤ÊÀ¤³¦¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤ÆÍëÌÄ¤¬¹ì¤¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤ÈÅã¤¬µÒÀÊ¤Î¤Û¤¦¤ËÂç¤¤¯Ç÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎµðÂç¤Ê»Å³Ý¤±¤Ë¤â¶Ã¤¯¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤«¤éÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¡ÖKe-Mo Sah-Bee¡×¤Î²»¤ÈÂç¿¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£Ç³¤¨¾å¤¬¤ëÅã¤Î²Ð¤òÉ¬»à¤Ë¾Ã¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò²£ÌÜ¤Ë¥¢¥¸¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê²Î¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÂç¿¹¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Ï²Î»ì¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¸»ú¤Ï»þÀÞ¾Ý·ÁÊ¸»ú¤Î¤è¤¦¤Êµ¹æ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥¢¡¦¥×¥ê¥ª¥ê¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó°ð¸÷¤¬Áö¤ë¤Ê¤«¡¢Âç¿¹¤ÎÀ¼¤Ë¤â¼ã°æ¤Î¥®¥¿ー¥×¥ì¥¤¤Ë¤â¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Î·ã¾ð¤¬½É¤ë¡ÖLoneliness¡×¤Ç¤½¤Îº®Íð¤Ï¶Ë¸Â¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿À¤³¦¤òÌþ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Æ£ß·¤ÎÃÆ¤¯Èþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Âç¿¹¤ÎÉ½¾ð¤âÀè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ´¶¾ðË¤«¤Ë¡£¡Ö¥Àー¥ê¥ó¡×¤Îº®ÆÙ¤Î²Ì¤Æ¤Ë»Ä¤Ã¤¿°¦¤ò´õµá¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀÚ¼Â¤Ê²ÎÀ¼¤È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¶Á¤¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤ÎÂç¹ç¾§¤¬¥¹¥Èー¥êー¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¤Î¤À¡£Åã¤ÎÊÉ¤ÏÂÝ¤à¤·¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤¬²á¤®¤¿¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ÏºÆ¤Óµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤ÇÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿²»³Ú¤¿¤Á¤Ï¡¢Ê¬ÃÇ¤È¸ÉÆÈ¤Èº®ÆÙ¤òÂÑ¤¨¤ÆÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ø¤Î½ËÊ¡¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥º¥à¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡×¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Ï³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥Ð¥Ó¥í¥ó¤Î³¹¤Î·Ê¿§¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢³«ÊüÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÌÄ¤êÅÏ¤ë¡£Âç¿¹¤Î²Î¤â¼ã°æ¤Î¥®¥¿ー¤â·Ú¤ä¤«¤ËÃÆ¤à¡£¡Ö¤»ー¤Î¡ª¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤òµá¤á¤ëÂç¿¹¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤È¤Æ¤âÀ²¤ì¤ä¤«¤À¡£¶Ê¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¨¥Í¥ë¥®ー¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¿¹¡£¤½¤·¤Æ3¿Í¤Ï¥Õ¥§ー¥º2¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÍèÇ¯1·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Õ¥§ー¥º3¤Ë¸þ¤±¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥§ー¥º2¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥§ー¥º3¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ß¥»¥¹¤Î¤³¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤³¤È¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤µ¤é¤Ë¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¡ÊÆ£ß·¡Ë
¼ã°æ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤·¡¢ÆÏ¤±¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢É½¸½¤òÄÌ¤·¤Æ¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¼ã°æ¡Ë¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤¢¤È¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¡¢Åã¤Ï·ú¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¡¢Âç¿¹¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Êª¸ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬²õ¤ì¤¿¤ê¡¢´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸³è¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»´¤á¤À¤Ê¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¸¤Êª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¹þ¤á¤¿¤â¤Î¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢Èà¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡Öº£Æü¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡£¤³¤Î¡ÖBABEL no TOH¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬À»½ñ¤Î¡Ö¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢¤à¤·¤íÂç¿¹¤¬ÅÁ¤¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åã¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤¿¤¢¤È¤ÎÀ¤³¦¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤éº£¤òÀ¸¤¤ë²æ¡¹¤ÎÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¤½¤ÎÊª¸ì¤Î°ì°÷¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¡ÖBABEL no TOH¡×¤Ï±é·àÅª¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤éÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢À¤³¦¤½¤Î¤â¤Î¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÊÖ¤·Êý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÏª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²æ¡¹¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¿¿Ùõ¤Ëºî¤Ã¤Æ¡¢1¶Ê1¶ÊÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§ー¥º3¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°Õ»×¤ò·Ç¤²¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ð¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢¼å¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó²¶¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×――Âç¿¹¤Î¤½¤ó¤ÊÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖANTENNA¡×¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖGOOD DAY¡×¤Ç¤ÏJAM¡ÇS¤ÎÂç¹ç¾§¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤â¿´Äì³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅã¤¬ÉñÂæ¤Î±ü¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¡ÖMagic¡×¤Ø¡£¤³¤Î¶Ê¤¬²¿ÅÙ¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤¬º£²ó¤â¤Þ¤¿¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ï´°Á´¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖBABEL no TOH¡×¤â¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥£¥Êー¥ì¡£Æ£ß·¤ÎÁÕ¤Ç¤ë¥Ô¥¢¥Î¤Î²º¤ä¤«¤Ê²»¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¿¹¤Ï¡ÖÅ·¹ñ¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤¿¡£²ÖÆ»¤ÎÀè¤Ç¥¹¥âー¥¯¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é²Î¤¦Èà¤Î¸å¤í¤Ç¡¢ÉñÂæ¾å¤Î¿Í¡¹¤¬¤Ò¤È¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¤È¸÷¤Î¤Ê¤«¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¼ã°æ¡¢Æ£ß·¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Âç¿¹¼«¿È¤â¡£¤³¤Î¶Ê¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÔÂç¤Ê¥¢¥¦¥È¥í¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£Å·»È¤Î¥é¥Ã¥Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î²»¿§¤¬Èà¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÎ¹Î©¤Á¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Âç¿¹¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖBABEL no TOH¡×¤Ï¤½¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ê¤À¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Ï¡ÖTO BE CONTINUED¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖELYSIUM¡Ê¥¨¥ê¥å¥·¥ª¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¿À¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î³Ú±à¤ÎÌ¾¤À¡£¡Ö¥¨¥Ç¥ó¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Êª¸ì¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê³Ú±à¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤«¡£¤ä¤¬¤Æ¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤½¤Î¡ÖÂ³¤¡×¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥§ー¥º3¤Î³«Ëë¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢½ª±é¸å¤ËYouTube¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖBABEL no TOH Ending Movie ～ To ELYSIUM ～¡×¤¬¡¢¤Þ¤¿¡¢¸ø±é¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬¸ø¼°¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡ÖDOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡×¤È¤·¤ÆApple Music¡¢Spotify¡¢LINE MUSIC¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
PHOTO BY Jordan Munns¡¡Jordan Curtis Hughes
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
01.Love me, Love you
02.CHEERS
03.¥¢¥ó¥é¥Ö¥ì¥¹
04.Feeling
05.¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯
06.¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÊ¼Ââ
07.WanteD! WanteD!
08.¥é¥¤¥é¥Ã¥¯
09.Soranji
10.¥Õ¥í¥ê¥¸¥Ê¥ë
11.¥¼¥ó¥Þ¥¤
12.·¯¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤
13.Soup
14.ÀäÀ¤À¸Êª
15.Ke-Mo Sah-Bee
16.¥¢¡¦¥×¥ê¥ª¥ê
17.Loneliness
18.¥Àー¥ê¥ó
19.¥³¥í¥ó¥Ö¥¹
20.ANTENNA
21.GOOD DAY
22.Magic
23.Å·¹ñ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/