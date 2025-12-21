ヒルトン沖縄宮古島リゾートは、「旬香る、メロンアフタヌーンティー」を12月26日から2026年3月7日まで開催する。

宮古島メロンを使ったスイーツは、宮古島メロンクリームと沖縄県産生乳のヨーグルトムースを重ねた「メロンとヨーグルトムース」、宮古島の雪塩を使用した「雪塩とメロンのチーズケーキ」、メロンのショートケーキ、メロンマカロン、二色のメロンとホワイトチョコのケーキ、メロンミニパフェなどの9種類。地元食材を取り入れたセイボリーは、宮古島産赤肉メロンのガスパチョ、宮古島産野菜をスティック状にし、宮古味噌と自家製肉みそを合わせた宮古野菜のスティック、宮古島産メロンのサルサを添えた鴨胸肉のローストの3種類。スコーンは宮古島の雪塩を使ったバターとブルーベリージャムとともに提供する。ドリンクは森いちごのルイボスティー、ドラゴンフルーツハーブティーなど13種類から選べる。また宮古島メロンの果肉にクリームやジュレを重ねた「南国の旬を味わう、メロンパフェ」（3,500円）も販売する。

場所は2階ロビーラウンジ「茶寮」。提供時間は正午から午後5時まで。料金は4,500円、税・サービス料込。