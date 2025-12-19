Mr.Children¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ºÀ¼¡Ù¥ê¥êー¥¹¡õÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー³«ºÅ·èÄê¡ª¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¸ø³«
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.03.25 ON SALE
ALBUM¡Ø»ºÀ¼¡Ù
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Mr.Children Tour 2026¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë
04/04¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥êー¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤
04/05¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥êー¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤
04/11¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê
04/12¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê
04/25¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Ûー¥ë
04/26¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Ûー¥ë
05/09¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦µÜ¾ë¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê
05/10¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦µÜ¾ë¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê
05/16¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û
05/17¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û
05/30¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Ûー¥ë
05/31¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Ûー¥ë
06/13¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî
06/14¡ÊÆü¡Ë¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî
06/20¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM
06/21¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM
06/27¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿ー ËÌ³¤¤¤¿¤¨ー¤ë
06/28¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿ー ËÌ³¤¤¤¿¤¨ー¤ë
10/03¡ÊÅÚ¡ËÊ¡°æ¡¦¥µ¥ó¥Éー¥àÊ¡°æ
10/04¡ÊÆü¡ËÊ¡°æ¡¦¥µ¥ó¥Éー¥àÊ¡°æ
10/24¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬¥¨¥³¥Ñ¥¢¥êー¥Ê
10/25¡ÊÆü¡ËÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬¥¨¥³¥Ñ¥¢¥êー¥Ê
10/31¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê
11/01¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê
11/14¡ÊÅÚ¡Ëº´²ì¡¦SAGA¥¢¥êー¥Ê
11/15¡ÊÆü¡Ëº´²ì¡¦SAGA¥¢¥êー¥Ê
11/21¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦¹Åç¥°¥êー¥ó¥¢¥êー¥Ê
11/22¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦¹Åç¥°¥êー¥ó¥¢¥êー¥Ê
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ºÀ¼¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/
¥Ä¥¢ー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
http://tour.mrchildren.jp
Mr.Children OFFICIAL SITE
https://www.mrchildren.jp/