¡Ú¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ XStellar ¡È²µ¹üÍ«ÂÀ¡É¡Û 2026Ç¯1·î29Æü¤è¤ê ½ç¼¡Å¸³«Í½Äê
¡¡¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¡Ö¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ XStellar ¡È²µ¹üÍ«ÂÀ¡É¡×¤ò2026Ç¯1·î29Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Î¡Ö²µ¹üÍ«ÂÀ¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖXStellar¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥é¡Ë¡×¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¸¼ê¤Ë°¦Åá¤¬Æþ¤Ã¤¿¾äÂÞ¤ò»ý¤Á¡¢Å¨¤ò¸«Äê¤á¡¢¸«²¼¤í¤¹»Ñ¤ò¡¢°áÁõ¤Î¤·¤ï´¶¤äÈ±¤ÎÌÓ¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¥ê¥¢¥ë¤ËÂ¤·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ XStellar ¡È²µ¹üÍ«ÂÀ¡É¡×¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹ Ìó70mm ¡ß 220mm
(C)³©¸«²¼¡¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¼ö½Ñ²öÀïÀ½ºî°Ñ°÷²ñ