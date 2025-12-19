¤½¤Î·ò¹¯¾ðÊó¡¢ËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¡© ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô¹Ö»Õ¤¬¼¨¤¹¡Ö¿©½¬´·²þÁ±¡×¤Î¹Í¤¨Êý
¡¡ÉÂµ¤¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ²¿¤ò¿®¤¸¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¾ðÊó¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¡Ö¼´¡×¤ò»ý¤Á¡¢Àµ¤·¤¤¼ê½ç¤Ç¿©½¬´·²þÁ±¤ò¤ª¤³¤Ê¤¨¤Ð¡¢¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¤È¤â¿©»ö¤«¤éºÇÂç¸Â¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô¹Ö»Õ¤ÎßÀÃ«Î¦ÂÀ»á¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È»ÅÁÈ¤ß²½¤¬9³ä¡×¤À¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬Åª¿©¤ÙÊý¤Î²Ê³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ßÀÃ«»á¤ÎÃø¤·¤¿¡ØÍ½ËÉ°åÎÅ¤Î°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë ºÇ¾®¤ÎÅØÎÏ¤ÇºÇÂç¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¿©»ö³Ø¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀµ¤·¤¤¾ðÊó¡Ê¢â²Ê³ØÅª¤Ê¾ðÊó¡Ë¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤è¤¯¤¢¤ëµÄÏÀ¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¤ò´Þ¤à¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤Ï´í¸±¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ë°¤¤¤³¤È¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤ò¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¿´ÇÛ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ÉÊ¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¤Ïº£¤äÈó¾ï¤ËÄã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¥Ñ¥ó¤ä¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©Ê¸²½¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ÏÈæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÂç¤¤Ê¿©Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¤ÎÀÝ¼èÎÌ¡ØÀ©¸Â¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤±ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ô¥ó¥È¤¬¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤¬Âç¹¥Êª¤ÇËèÆüÂçÎÌ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÎã³°Åª¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¤òÀÝ¤ë¤È·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²Ê³ØÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¡¢ÀÖÆù¡ÊµíÆù¡¢ÆÚÆù¤Ê¤É¡Ë¡¢Íñ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î²ò¼á¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¿©»ö¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÊ£»¨¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°ø²Ì´Ø·¸¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¤·¡¢¡Ö¡Ø¡û¡û¤¬·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¡¿°¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×¤Ù¤¤À¤Èµ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤è¤ê½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿©½¬´·¡×¡£¼«Ê¬¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¿©»ö¤Î¹½À®¤Ç¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤Ç¤É¤Î¿©ºà¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë¤òÇÄ°®¤·¡¢¿©½¬´·¤Î²þÁ±¤òÂè°ìÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¿©½¬´·¤ÎÄê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö²þÁ±¤È¤¤¤¦¤È¿ôÆü¡¢¿ô½µ´Ö¤È¤¤¤¦Ã»´üÅª¤ÊÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤ë¥¹¥Ñ¥ó¤Ï¿ôÇ¯¤ä¿ô½½Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹´üÅª¤Ê¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤¬¤Õ¤À¤ó²¿µ¤¤Ê¤¯ÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©»ö¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¿©½¬´·¡¢¿©ºà¤ä¿©ÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢Ë»¤·¤µ¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ßÀÃ«»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤Î´Ä¶¤ò¡ØÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡ÙÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿©½¬´·²þÁ±¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë¤È¤Î¤³¤È¡£³°¿©¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯´Ä¶¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤òËÜ½ñ¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯·ò¹¯¾ðÊó¤ä¿©»öË¡¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ËÃ¼¤Ê»×¹Í¤Ë´Ù¤é¤º¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÀþ¤Ç¿©½¬´·¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¶áÆ»¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÜ½ñ¤òÆÉ¤à¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢¿´·ì´ÉÉÂ¡¢¹â·ì°µ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿©½¬´·¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤«¡¢³§¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÎÊ¸¡¦ºí¥ÎµÜ¤ä¤è¤¤¡Ï