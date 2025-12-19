この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が「煙モクモク、いかつめ大将が一人で焼き続けるロードサイドの行列炭火焼弁当！「鯖の助」を公開。
大量の煙と炎が立ち上る中で、店主が魚や肉を豪快に炭火で焼き上げる、圧巻の調理風景を紹介しています。

動画に登場するのは、篠崎駅からほど近い炭火焼き弁当店「鯖の助」。
店先では店主が一人、休むことなく炭火で魚や肉を焼き続けています。看板メニューのサバをはじめ、ホッケ、シャケなどの魚から、鶏肉、豚肉、ハンバーグ、さらにはイカまで、豊富なラインナップが次々と網の上へ。大量の煙と時折上がる炎の中で、手際よく網を返していく様子はまさに職人技です。

店主は、美味しい炭火焼きの秘訣について「強火で一気に焼く」ことだと語ります。時間をかけてゆっくり焼くと、水分や脂が抜け落ちて硬くなってしまうとのこと。「煙が出てるのは脂が出てるサイン」と話しながら、絶妙な火加減で食材を焼き上げていきます。その確かな腕前と味を求めて、店の前には客の行列が絶えません。

動画を見れば、炭火の香ばしい匂いと焼きたての音が伝わってくるようです。職人のこだわりが詰まった炭火焼き弁当、一度味わってみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

01:13

店主登場！調理のこだわりを語る
03:48

豚肉やイカも豪快に炭火焼き
08:23

炭火焼き一筋15年の職人技

関連記事

創業50年、商店街の愛され惣菜店。揚げたて天ぷら＆手作り弁当に密着

創業50年、商店街の愛され惣菜店。揚げたて天ぷら＆手作り弁当に密着

 83歳お婆ちゃんと孫が営む満席食堂。心温まる「家伝料理」の数々

83歳お婆ちゃんと孫が営む満席食堂。心温まる「家伝料理」の数々

 二郎系ラーメン「歴史を刻め」「夢を語れ」創業者が次はうどん屋に？二郎系ではないうどん屋を開業した理由とは？

二郎系ラーメン「歴史を刻め」「夢を語れ」創業者が次はうどん屋に？二郎系ではないうどん屋を開業した理由とは？
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

技彩 WAZAIRO_icon

技彩 WAZAIRO

YouTube チャンネル登録者数 45.30万人 449 本の動画
料理ができる過程が大好きで、いろいろな日本の食堂やお店の仕込み、調理風景などを撮影させていただいています。動画が気に入ったらコメントやチャンネル登録よろしくお願いします＾＾お問い合わせは以下のメールアドレスからお願いします
youtube.com/channel/UCj_6jeIxYpknWqTp1Dh92uQ YouTube