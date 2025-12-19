この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が「煙モクモク、いかつめ大将が一人で焼き続けるロードサイドの行列炭火焼弁当！「鯖の助」を公開。

大量の煙と炎が立ち上る中で、店主が魚や肉を豪快に炭火で焼き上げる、圧巻の調理風景を紹介しています。



動画に登場するのは、篠崎駅からほど近い炭火焼き弁当店「鯖の助」。

店先では店主が一人、休むことなく炭火で魚や肉を焼き続けています。看板メニューのサバをはじめ、ホッケ、シャケなどの魚から、鶏肉、豚肉、ハンバーグ、さらにはイカまで、豊富なラインナップが次々と網の上へ。大量の煙と時折上がる炎の中で、手際よく網を返していく様子はまさに職人技です。



店主は、美味しい炭火焼きの秘訣について「強火で一気に焼く」ことだと語ります。時間をかけてゆっくり焼くと、水分や脂が抜け落ちて硬くなってしまうとのこと。「煙が出てるのは脂が出てるサイン」と話しながら、絶妙な火加減で食材を焼き上げていきます。その確かな腕前と味を求めて、店の前には客の行列が絶えません。



動画を見れば、炭火の香ばしい匂いと焼きたての音が伝わってくるようです。職人のこだわりが詰まった炭火焼き弁当、一度味わってみてはいかがでしょうか。