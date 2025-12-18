PC・NASのデフェンス力、電源タップで上がる。落雷や過負荷もしっかりガード
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
ガジェットやPC、モニターの配線でタコ足になりがちなデスク周辺。筆者も例に漏れずで、高価なPCへのディフェンスはほぼ意識してこなかったのが現状です。
もし今、落雷の被害や配線ショートの事故が起こったら……。
そんなPCやガジェットを愛するみなさんにチェックしてほしいのが、台湾発の「BEEP電源タップ:PRO」。高い雷サージ吸収力や高負荷シャットダウンなど、電子機器の守護神的な電源タップなんです。
サンプルをお借りして試したレポートになっているので、ぜひ参考にしてみてください。
工業用っぽい無骨デザインも良き
「BEEP電源タップ:PRO」には6口・8口・12口の3タイプがラインナップ。
一般的な電源タップは省スペースで多数の機器を扱えるようにコンパクトな製品も多いですが、この業務用感というかプロユース機器な無骨な雰囲気は逆に味があっていいかも。
コンセントの黒と赤には意味があり、雷サージに強いのが赤。落雷や配電異常による瞬間的な過電圧・大電流（雷サージ）を内部で吸収・遮断してくれるので、PCやNASなどはこちらに接続しましょう。
黒はロックタイプのため、ホコリなどによるトラッキング火災対策に活躍してくれます。
タコ足配線を見直してみた
筆者はケーブル類の整理が苦手なタイプ。少し前の模様替えでぐちゃぐちゃになったデスク下の配線を「BEEP電源タップ:PRO」で見直してみたいと思います。
結果がこちら。HDDの電源は雷サージ耐性を持つ3口コンセントを加えていますが、口数も多いのでキレイにまとめられました。
過負荷対策も頼もしい
側面にあるのは自動遮断機能も搭載したマスター電源。定格電流を越えて火災などのリスクがある場合には通電をストップしてくれる頼もしい機能です。
全機器をサッとON/OFFしたいときにもあると便利ですね。
なおマスター電源に近くにあるのが負荷状況のリアルタイムチェッカー。4段階LEDで確認でき、定格電流を超えると警告音が鳴る仕組みです。
筆者の環境では4段階中の1だったのでまだ余裕がありましたが、ハイエンドグラボでゲームやAIをガンガンに動かしている場合などには注意したい部分ですね。
高価な機器たちに安心守備はいかが？
ちょうど大容量のNASを整備したタイミングだったので、雷などの異常電流対策ができて助かりました。
データのバックアップと同様に、特に高価なPCたちを物理的に守る投資としては悪くないかと。みなさんもぜひ、ディフェンス力のアップに検討してみてください。
Source: machi-ya
本記事制作にあたりSakaiPromotionSupportより製品貸与を受けております。