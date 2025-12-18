　ファジアーノ岡山は18日、DF藤井葉大(19)がカマタマーレ讃岐への育成型期限付き移籍から復帰すると発表した。2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」および2026-27シーズンは岡山でプレーする。

　藤井は2024年に飯塚高から岡山へ入団。今季はレンタル先の讃岐でJ3リーグ戦19試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF藤井葉大

(ふじい・ようた)

■生年月日

2006年1月16日(19歳)

■出身地

山口県

■身長/体重

180cm/70kg

■経歴

勝山サッカースポーツ少年団-セイザンFC-飯塚高-岡山-讃岐

■出場歴

J2リーグ:4試合

J3リーグ:19試合

リーグカップ:3試合

天皇杯:2試合

■コメント

▽岡山側

「ファジアーノ岡山に関わる全ての皆様、1年ぶりにカマタマーレ讃岐から復帰することになりました。この1年間、J1で躍動しているファジアーノ岡山に沢山の刺激を貰いました。この期間で成長した姿を皆様にお見せしたいと思います。よろしくお願いします。」

▽讃岐側

「まずはカマタマーレ讃岐に関わる全ての方々、2025シーズン沢山の応援・サポートありがとうございました。

今シーズン当初の目標であるJ2昇格という目標に対してチームとして大きく届かず、悔しい気持ちでいっぱいです。残留することが目標になってからは、香川県からプロサッカーチームを無くしてはならないという思いでチーム一丸となり、戦えたことは僕にとっての財産です。

この経験を糧にして、より活躍出来るように頑張ります。またカマタマーレ讃岐の発展も願っています!」