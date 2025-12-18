岡山DF藤井葉大がレンタル中の讃岐から復帰「成長した姿を皆様にお見せしたい」
ファジアーノ岡山は18日、DF藤井葉大(19)がカマタマーレ讃岐への育成型期限付き移籍から復帰すると発表した。2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」および2026-27シーズンは岡山でプレーする。
藤井は2024年に飯塚高から岡山へ入団。今季はレンタル先の讃岐でJ3リーグ戦19試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF藤井葉大
(ふじい・ようた)
■生年月日
2006年1月16日(19歳)
■出身地
山口県
■身長/体重
180cm/70kg
■経歴
勝山サッカースポーツ少年団-セイザンFC-飯塚高-岡山-讃岐
■出場歴
J2リーグ:4試合
J3リーグ:19試合
リーグカップ:3試合
天皇杯:2試合
■コメント
▽岡山側
「ファジアーノ岡山に関わる全ての皆様、1年ぶりにカマタマーレ讃岐から復帰することになりました。この1年間、J1で躍動しているファジアーノ岡山に沢山の刺激を貰いました。この期間で成長した姿を皆様にお見せしたいと思います。よろしくお願いします。」
▽讃岐側
「まずはカマタマーレ讃岐に関わる全ての方々、2025シーズン沢山の応援・サポートありがとうございました。
今シーズン当初の目標であるJ2昇格という目標に対してチームとして大きく届かず、悔しい気持ちでいっぱいです。残留することが目標になってからは、香川県からプロサッカーチームを無くしてはならないという思いでチーム一丸となり、戦えたことは僕にとっての財産です。
この経験を糧にして、より活躍出来るように頑張ります。またカマタマーレ讃岐の発展も願っています!」
