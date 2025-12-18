¡Ú¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Û»ç³°Àþ¡¦´¥Áç¤«¤é¿°¤ò¼é¤ë¡ÖCathyDoll¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥¿¥¤¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¿°¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¡ÖCathyDoll¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤è¤ê³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤ÆWEBÀè¹ÔÈ¯Çä³«»Ï¡£2026Ç¯1·î¾å½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤Ç¤â½ç¼¡È¯Çä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¤«¤éUV¥±¥¢¤Ç¤¤ë¥ê¥Ã¥×¤¬¿·ÅÐ¾ì
CathyDoll¡¡¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à
¡È ¾®¤µ¤¤º¢¡¢¤ª¿Í·Á¡Ê¥É¡¼¥ë¡Ë¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò ¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¿¥¤¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢¿·ºî¥ê¥Ã¥×¡ÖCathyDoll¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¿°¤Ï¡¢´é¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¡£³Ñ¼Á¤¬Çö¤¯¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤¿¤á¡¢¡Ö¥«¥µ¤Ä¤¡×¡ÖÈé¤á¤¯¤ì¡×¡Ö¤¯¤¹¤ß*¹¡×¡Ö½Ä¤¸¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´é¤äÂÎ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡È¿°¤ÎUV¥±¥¢¡É¤â¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬¡ÖCathyDoll ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¡£¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÊÝ¼¾¥ª¥¤¥ë¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç*² ¤·¡¢UV¥«¥Ã¥È¡¦¤¦¤ë¤ª¤¤¡¦·ì¿§´¶¥¢¥Ã¥×¤ò¤³¤ì1ËÜ¤Ç³ð¤¨¤ë¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó½èÊý¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥ê¡¼¡ÊÆ°Êª¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤ä¥ê¡¼¥Õ¥»¡¼¥Õ¡Ê¥µ¥ó¥´¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿7¤Ä¤Î¥Õ¥ê¡¼*³¤Ç¡¢¿°¤Ë¤â´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CathyDoll¡¡¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à
1. »ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
CathyDoll¡¡¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à
»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿°¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ëUV¥«¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡£¥·¥ß¤ä¤½¤Ð¤«¤¹¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë»ç³°ÀþBÇÈ¡ÊUVB¡Ë¤È¡¢È©¤Î±ü¿¼¤¯¡Ê¿¿Èé¡Ë¤Þ¤ÇÅþÃ£¤¹¤ë»ç³°ÀþAÇÈ¡ÊUVA¡Ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£»ç³°Àþ¤ä´¥Áç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Å¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿°¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤¹¤³¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
2.¥»¥é¥ß¥É¤¬¥Ð¥ê¥¢¤ò¹â¤á¤Æ½á¤¤¥¡¼¥×
¿°¤Ï¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬¼å¤¤¤¿¤á¡¢¥Ð¥ê¥¢¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥»¥é¥ß¥É¤òÊä¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌýÊ¬¤òºî¤ê½Ð¤¹Èé»éÁ£¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¿°¤Ë¤Ï¡¢Êú¤¨¤¿¿å¤òÆ¨¤¬¤µ¤º¥Õ¥¿¤ÎÌò³ä¤ò¤¹¤ëÌýÊ¬¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÖCathyDoll ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¤Ï¡¢¿åÊ¬¤ò·Ò¤®»ß¤á¤ë3¼ï¤Î¥»¥é¥ß¥É*⁴ ¡ß 13¼ï¤Î¿¢Êª¥ª¥¤¥ë*² ¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤Ëì¤Ç¡¢¿°¤ò´¥Áç¤«¤é¼é¤ê¹Ó¤ì¤ä¥«¥µ¤Ä¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤ØÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¹âÌ©Ãå¤Î¥ª¥¤¥ë¤È¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿·Ú¤¤¥ª¥¤¥ë¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤Î¤Ê¤¤Ì©Ãå´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ*⁵¡¦¥Ð¥¯¥Á¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¦¥«¥ó¥¾¥¦º¬¥¨¥¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿°¤Î¿åÊ¬¤òÆ¨¤¬¤µ¤º¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3.¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶
¿°¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤âÉâ¤«¤Ê¤¤Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥¢¡¼È¯¿§¡£¤¯¤¹¤ß¤¬¤Á¤Ê¿°¤Ë¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤È¥Ä¥ä¤ò¥×¥é¥¹¤·³è¤³è¤¤È¤·¤¿¿°¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
CathyDoll¡¡¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à
¡ãÁ´5¿§¡ä
HEALTHY PEACH
HEALTHY PINK
HEALTHY ORANGE
HEALTHY RED
HEALTHY CARAMEL
¡ãÃí¼á¡ä
*¹ ´¥Áç¤·¤Æ¥¥á¤¬Íð¤ì¤¿È©
¾¦ÉÊ¾ðÊó
CathyDoll¡¡¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à
¾¦ÉÊÌ¾¡§CathyDoll¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à
²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ÂÄêÈ¯Çä¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
È¯Çä¡§2026Ç¯1·î¾å½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
WEBÀè¹ÔÈ¯Çä¡§³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë
È¯Çä¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï³ÚÅ·»Ô¾ìÀè¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½ç¼¡³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï12»þ¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¥·¥¹¥Æ¥à¾åÂ¿¾¯¤ÎÁ°¸å¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·³«»ÏÆüÄø¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Cathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¤È¤Ï
Cathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¥¿¥¤¥³¥¹¥á
¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¡¢¤ª¿Í·Á¡Ê¥É¡¼¥ë¡Ë¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¡Ù¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¿¥¤¥³¥¹¥á¡£Æ°Êª¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£
¥¿¥¤¤Ç°ìÆó¤òÁè¤¦¡¢²½¾ÑÉÊ¾å¾ìÂç¼ê´ë¶È¤Î¡ØKARMART¡Ê¥«¥ë¥Þ¡¼¥È¡Ë¡Ù¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Ï·¼ãÃË½÷Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñÌ±Åª¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¸½ÃÏ¤ÇÇä¾åNo.1¤Î¥³¥¹¥á¤ä¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À½ÉÊ¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ô¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¿¥¤°Ê³°¤Ë´Ú¹ñ¤Ë¤â³«È¯µòÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡¢ºÇ½Ü¥á¥¤¥¯¤¬³ð¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£25¥ö¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¡É¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô1,840Ëü¿ÍÄ¶*¤Î¥¿¥¤¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë·óÇÐÍ¥¡Ö¥À¥Ó¥«¡¦¥Û¡¼¥ó¡×¤òµ¯ÍÑ¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ê*2024Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë
ÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡©
¡È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ö
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºß¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤ÇÈ¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¾å½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
³¤³°¥³¥¹¥á¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤¹¤é³«¤±¤º¤Ë¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êWEBÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢´°ÇäÁ°¤Ë¤ªÁá¤á¤ËÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢¡ÚCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Û¤Î¸ø¼°SNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¡©
¡¸ø¼°ÄÌÈÎ
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤è¤¯¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¤ª¤Þ¤±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¾ì¹çÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¤ÇÆüËÜÈ¯Á÷¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â³¤³°ÇÛÁ÷¤Î¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤È¤Ê¤ê´ØÀÇ¤Ê¤É¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÆüËÜ¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¤¹¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤ÇÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Î¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¸¡ºº¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤âÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Ï¹µ¤¨¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êWEBÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖJF LABO COSME¡ÊJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡Ë¡×¤Ç¤Ï½ç¼¡È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Õ¥È¤äÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¡¢³Æ¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢±¿±Ä¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¡¢ÊÂ¹ÔÍ¢Æþ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êWEBÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
13¼ï¤Î¿¢Êª¥ª¥¤¥ë ¡ß UV¥±¥¢¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯½á¤¤¥ê¥Ã¥×½¬´·¡ª
¡ÖCathy Doll¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ÖUV ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¤Ï¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢UV¥±¥¢¤â¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡ª¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤Ç¡¢ËèÆü¥á¥¤¥¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¿·ºî¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
